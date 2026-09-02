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Sartrouville : ils tentent d’arracher le collier d’une femme âgée sous l'oeil des caméras de surveillance


Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 13:20

Repérés grâce aux caméras de vidéoprotection de la ville, les trois suspects ont été rapidement arrêtés par la police. La victime a retrouvé son bijou.



Les cémars de vidosurveillance prouvent une nouvelle fois leur efficacité - Illustration © webandi/Pixabay
Les cémars de vidosurveillance prouvent une nouvelle fois leur efficacité - Illustration © webandi/Pixabay
Une femme âgée a été prise pour cible mardi, vers 13 h 30, rue du Président-Roosevelt à Sartrouville (Yvelines). Trois hommes se sont approchés d’elle et ont tenté de lui arracher son collier en or, avant de prendre la fuite à pied.

La victime a finalement retrouvé son bijou à ses pieds. Dans le même temps, les opérateurs du centre de supervision urbain ont recherché les suspects à l’aide des caméras de vidéoprotection et sont parvenus à les localiser.

Repérés par le centre de supervision urbain

Informés de leur position, les policiers ont rapidement rejoint le secteur. Les trois hommes ont été interpellés sans opposer de résistance.

Les suspects, âgés de 22 ans pour deux d’entre eux et de 24 ans pour le troisième, ont été pris en charge dans le cadre d’une procédure pour vol aggravé.


Tags : enquête, faits divers, police, Sartrouville, vol à l'arraché, Yvelines

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