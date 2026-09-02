Sartrouville : ils tentent d’arracher le collier d’une femme âgée sous l'oeil des caméras de surveillance

Une femme âgée a été prise pour cible mardi, vers 13 h 30, rue du Président-Roosevelt à Sartrouville (Yvelines). Trois hommes se sont approchés d’elle et ont tenté de lui arracher son collier en or, avant de prendre la fuite à pied.



La victime a finalement retrouvé son bijou à ses pieds. Dans le même temps, les opérateurs du centre de supervision urbain ont recherché les suspects à l’aide des caméras de vidéoprotection et sont parvenus à les localiser.