Rambouillet : surpris en plein cambriolage après avoir pris une douche chez ses victimes

Un jeune cambrioleur a été surpris dans une habitation de la rue Gambetta, à Rambouillet (Yvelines), au cours de cette nuit de mardi à mercredi, juste avant 1h30.



La société de télésurveillance Verisure avait prévenu Police secours de la présence d’un individu dans le pavillon d'un couple de rambolitains actuellement en vacances. Dépêchés sur place, les policiers ont constaté qu’une fenêtre située à l’arrière de la maison avait été forcée.