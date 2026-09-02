Rambouillet : surpris en plein cambriolage après avoir pris une douche chez ses victimes

Le jeune cambrioleur venait de sortir de la douche quand les policiers sont arrivés - Illustration © Pixabay
Un jeune cambrioleur a été surpris dans une habitation de la rue Gambetta, à Rambouillet (Yvelines), au cours de cette nuit de mardi à mercredi, juste avant 1h30.
La société de télésurveillance Verisure avait prévenu Police secours de la présence d’un individu dans le pavillon d'un couple de rambolitains actuellement en vacances. Dépêchés sur place, les policiers ont constaté qu’une fenêtre située à l’arrière de la maison avait été forcée.
La société de télésurveillance Verisure avait prévenu Police secours de la présence d’un individu dans le pavillon d'un couple de rambolitains actuellement en vacances. Dépêchés sur place, les policiers ont constaté qu’une fenêtre située à l’arrière de la maison avait été forcée.
Des bijoux et une tablette retrouvés
Les fonctionnaires sont entrés dans le logement et ont interpellé le suspect à l’intérieur. Des bijoux ainsi qu’une tablette électronique ont été retrouvés en sa possession.
L’intrus avait également pris le temps de prendre une douche dans la maison avant l’arrivée de la police. Âgé de 16 ans, il a été interpellé pour vol par effraction.
L’intrus avait également pris le temps de prendre une douche dans la maison avant l’arrivée de la police. Âgé de 16 ans, il a été interpellé pour vol par effraction.