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Rambouillet : surpris en plein cambriolage après avoir pris une douche chez ses victimes


Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 11:33

Un adolescent de 16 ans a été interpellé dans un pavillon dont les occupants étaient en vacances. Les policiers, alertés par la société de télésurveillance, ont trouvé sur lui des bijoux et une tablette électronique



Le jeune cambrioleur venait de sortir de la douche quand les policiers sont arrivés - Illustration © Pixabay
Le jeune cambrioleur venait de sortir de la douche quand les policiers sont arrivés - Illustration © Pixabay
Un jeune cambrioleur a été surpris dans une habitation de la rue Gambetta, à Rambouillet (Yvelines), au cours de cette nuit de mardi à mercredi, juste avant 1h30.

La société de télésurveillance Verisure avait prévenu Police secours de la présence d’un individu dans le pavillon d'un couple de rambolitains actuellement en vacances. Dépêchés sur place, les policiers ont constaté qu’une fenêtre située à l’arrière de la maison avait été forcée.

Des bijoux et une tablette retrouvés

Les fonctionnaires sont entrés dans le logement et ont interpellé le suspect à l’intérieur. Des bijoux ainsi qu’une tablette électronique ont été retrouvés en sa possession.

L’intrus avait également pris le temps de prendre une douche dans la maison avant l’arrivée de la police. Âgé de 16 ans, il a été interpellé pour vol par effraction.


Tags : cambriolage, enquête, faits divers, police, Rambouillet, Yvelines

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