Yvelines. Deux voleurs à la roulotte interpellés en flagrant délit à Louveciennes

Deux hommes, soupçonnés d'une tentative de vol en réunion, ont été interpellés en flagrant délit, samedi, un peu avant minuit, à Louveciennes (Yvelines).



C'est un témoin des faits qui a contacté a police pour signaler que deux individus s'afféraient autour d'une Peugeot 3008, en stationnement allée des Soudanes. La riveraine a pu préciser que les suspects avaient pris la fuite en direction du centre-ville à bord d'un véhicule.



Les recherches ont rapidement abouti par l'interpellation des mis en cause repérés rue des Princesses, par les policiers. Les deux hommes, qui ont été placés en garde à vue, sont âgés de 19 et 31 ans et sont domiciliés respectivement à Pantin et La Courneuve.



Les constatations ont permis de confirmer que la Peugeot 3008 avait fait l'objet de dégradations.