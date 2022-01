Yvelines. Deux incendiaires de poubelles dans l’enceinte du stade appréhendés à Magnanville

Muni de la description des auteurs, un équipage de la brigade anticriminalité (Bac) a fait immédiatement des recherches qui ont amenés les policiers a appréhender deux suspects, deux garçons de 14 ans, domiciliés à Limay et Mantes-la-Ville.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour destruction volontaire par incendie en réunion.



Des investigations de police technique et scientifique (recherche de traces et indices) ont été réalisées sur les le lieu des faits.