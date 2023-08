Yvelines. Deux cambrioleuses démasquées alors qu'elles faisaient du repérage à Magnanville

Les policiers ont poursuivi les recherches à pied, et alors qu'ils se trouvaient dans une sente à proximité, ils ont entendu un chien aboyer et un bruit de verre. S'approchant discrètement, ils ont alors aperçu deux femmes qui sortaient d'une maison dont la baie vitrée était fracturée et prenaient précipitamment t la fuite en passant par-dessus un muret. Elles ont été interpellées.



Des gants et tournevis ont été retrouvés sur elles. Lors de leur garde à vue, elles ont reconnu les faits. Elles ont été déférées ce mardi 22 août en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Versailles.