Yvelines. Deux cambrioleurs interpellés avec le vélo qu’ils venaient de voler au Vésinet

Deux cambrioleurs sont tombés dans le filet des policiers au cours de cette nuit de mercredi à jeudi au Vésinet (Yvelines).



Vers 2h45, la police municipale interpelle un homme soupçonné d’être l’auteur d’un vol dans une habitation, avenue Emile-Thiebaut.



Un second individu est recherché dans le secteur. Il est finalement retrouvé et appréhendé en possession d’un vélo dérobé un peu plus tôt dans l’habitation.



Les deux suspects, âgés de 17 et 22 ans, sont placés en garde à vue pour vol en réunion.