Yvelines. Deux cambrioleurs interpellés aux Essarts-le-Roi, après le déclenchement de l’alarme

Deux jeunes de 16 ans ont été placés en garde à vue pour vol par effraction, des faits commis en fin de nuit aux Essarts-le-Roi (Yvelines).



Peu avant 6 heures, la police a été appelée à intervenir rue des Rigoles suite à un déclenchement d’alarme dans une propriété.



Sur place, les forces de l’ordre ont pris contact avec les victimes qui déclaraient que deux individus étaient rentrés dans leur domicile et venaient de prendre la fuite à pied. Des recherches ont été lancées immédiatement dans le secteur et ont permis d’interpeller l’un des suspects grâce à la description fournie par les victimes. Le second a été appréhendé un peu plus tard.



Les deux adolescents ont été conduits au commissariat pour être entendus par un officier de police judiciaire.