Yvelines : 17 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Aubergenville

Trois ouvriers et quatorze locataires ont été intoxiqués plus ou moins sérieusement en inhalant du monoxyde de carbone.



Les secours ont été appelés hier, mardi, peu avant 17 heures, à se rendre allée de la Corniche à Aubergenville (Yvelines), pour des personnes se plaignant de nausées.



Sur place, les sapeurs-pompiers constataient la présence d’un générateur. L’appareil avait été branché par des ouvriers qui travaillaient dans les caves d’une barre d’immeuble.



Il s’avérait que le générateur était défectueux et produisait du monoxyde de carbone, un gaz inodore et indolore.