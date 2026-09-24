« Voyage au bout de la prison » : une conférence à Rouen pour la Nuit du Droit

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Comment le droit encadre-t-il la vie en prison, et quelle place y prend-il aujourd’hui ? C’est le thème de la conférence-débat « Voyage au bout de la prison », organisée dans le cadre de la Nuit du Droit 2026.
La rencontre débutera à 18 h 30 et durera environ deux heures. Elle se tiendra dans la salle des assises, au premier étage du palais de justice, dans la Grand-Chambre du Parlement de Normandie, à Rouen.
La rencontre débutera à 18 h 30 et durera environ deux heures. Elle se tiendra dans la salle des assises, au premier étage du palais de justice, dans la Grand-Chambre du Parlement de Normandie, à Rouen.
Une soirée avec les acteurs de la justice
Le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Rouen organisent l’événement avec l’administration pénitentiaire — maison d’arrêt de Rouen et Service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-Maritime —, l’Ordre des avocats du barreau de Rouen, le tribunal administratif de Rouen et l’Université de Rouen. La Chambre interdépartementale des notaires apporte son soutien.
L’entrée est gratuite, mais le nombre de places est limité. Il faut s’inscrire au préalable, uniquement par courriel, à l’adresse communic.tj-rouen@justice.fr.
L’entrée est gratuite, mais le nombre de places est limité. Il faut s’inscrire au préalable, uniquement par courriel, à l’adresse communic.tj-rouen@justice.fr.