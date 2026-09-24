« Voyage au bout de la prison » : une conférence à Rouen pour la Nuit du Droit

Le palais de justice de Rouen accueille, jeudi 1er octobre, une conférence-débat consacrée à la place du droit dans l’univers carcéral. L’inscription est obligatoire.



Publié le Jeudi 24 Septembre 2026 à 14:26