 

Dans l'Eure, deux poids lourds accidentés sur l’A13, la circulation coupée vers Paris


Un accident impliquant deux camions bloque l’A13 à Toutainville, ce jeudi soir. Une déviation obligatoire est mise en place par Beuzeville.


Publié le Jeudi 24 Septembre 2026 à 19:21


L'accident est survenu au niveau de la commune de Toutainville, en direction de Paris
L'accident est survenu au niveau de la commune de Toutainville, en direction de Paris
La circulation est interrompue sur l’autoroute A13 dans le sens Caen–Paris, à hauteur de Toutainville, dans l’Eure, après un accident impliquant deux poids lourds survenu ce jeudi 24 septembre au soir. L'un transporte des produits laitiers, le second des balles de carton. 

Les équipes d’intervention et de sécurité sont sur place pour sécuriser les lieux et procéder à l’évacuation des camions accidentés, indique Bison Futé. Pour l'heure, on ignore s'i cette collision a fait des blessés. Un bouchon d'environ 1 kilomètre s'est formé en amont de la coupure avec une tendance à la dégradation, précise Bison futé. 

Sortie obligatoire à Beuzeville

Le gestionnaire de l'autoroute, la SAPN,  a mis en place une déviation obligatoire. Les automobilistes venant de Caen doivent quitter l’A13 au diffuseur n°28 de Beuzeville, emprunter la RD675, puis rejoindre l’autoroute au diffuseur n°27 de Pont-Audemer–Toutainville.

Au moment du signalement, un bouchon d’environ un kilomètre s’était formé en amont de la coupure, avec une tendance à l’aggravation. La durée de l’interruption reste indéterminée.

Les usagers sont invités à suivre les consignes du gestionnaire et à faire preuve de prudence à l’approche du secteur.
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Tags : A13, Eure, Toutainville

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