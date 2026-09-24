Dans l'Eure, deux poids lourds accidentés sur l’A13, la circulation coupée vers Paris

La circulation est interrompue sur l’autoroute A13 dans le sens Caen–Paris, à hauteur de Toutainville, dans l’Eure, après un accident impliquant deux poids lourds survenu ce jeudi 24 septembre au soir. L'un transporte des produits laitiers, le second des balles de carton.



Les équipes d’intervention et de sécurité sont sur place pour sécuriser les lieux et procéder à l’évacuation des camions accidentés, indique Bison Futé. Pour l'heure, on ignore s'i cette collision a fait des blessés. Un bouchon d'environ 1 kilomètre s'est formé en amont de la coupure avec une tendance à la dégradation, précise Bison futé.