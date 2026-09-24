Dans l'Eure, deux poids lourds accidentés sur l’A13, la circulation coupée vers Paris

La circulation est interrompue sur l’autoroute A13 dans le sens Caen–Paris, à hauteur de Toutainville, dans l’Eure, après un accident impliquant deux poids lourds survenu ce jeudi 24 septembre au soir. L'un transporte des produits laitiers, le second des balles de carton.
Les équipes d’intervention et de sécurité sont sur place pour sécuriser les lieux et procéder à l’évacuation des camions accidentés, indique Bison Futé. Pour l'heure, on ignore s'i cette collision a fait des blessés. Un bouchon d'environ 1 kilomètre s'est formé en amont de la coupure avec une tendance à la dégradation, précise Bison futé.
Les équipes d’intervention et de sécurité sont sur place pour sécuriser les lieux et procéder à l’évacuation des camions accidentés, indique Bison Futé. Pour l'heure, on ignore s'i cette collision a fait des blessés. Un bouchon d'environ 1 kilomètre s'est formé en amont de la coupure avec une tendance à la dégradation, précise Bison futé.
Sortie obligatoire à Beuzeville
Le gestionnaire de l'autoroute, la SAPN, a mis en place une déviation obligatoire. Les automobilistes venant de Caen doivent quitter l’A13 au diffuseur n°28 de Beuzeville, emprunter la RD675, puis rejoindre l’autoroute au diffuseur n°27 de Pont-Audemer–Toutainville.
Au moment du signalement, un bouchon d’environ un kilomètre s’était formé en amont de la coupure, avec une tendance à l’aggravation. La durée de l’interruption reste indéterminée.
Les usagers sont invités à suivre les consignes du gestionnaire et à faire preuve de prudence à l’approche du secteur.
Au moment du signalement, un bouchon d’environ un kilomètre s’était formé en amont de la coupure, avec une tendance à l’aggravation. La durée de l’interruption reste indéterminée.
Les usagers sont invités à suivre les consignes du gestionnaire et à faire preuve de prudence à l’approche du secteur.
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