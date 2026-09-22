Seine-Maritime : une tentative de départ de 114 migrants empêchée par les forces de l’ordre au Cap d’Antifer

Des migrants s’étaient rassemblés près de La Poterie-Cap-d’Antifer, en Seine-Maritime, pour rejoindre le Royaume-Uni. La préfecture annonce ce mardi soir que les forces de l’ordre ont empêché leur départ.

Publié le Mardi 22 Septembre 2026 à 21:37