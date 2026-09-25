Rouen : les travaux du tunnel de la Grand’Mare (RN28) reportés à 2027

La première phase devait se dérouler durant les nuits du 19 au 23 octobre 2026, avec la fermeture de la N28 dans le sens Abbeville-Rouen. Les usagers venant de l’A29 et souhaitant rejoindre l’A28 ou la N28 vers Rouen auraient été déviés par l’A151, l’A150 et le pont Gustave-Flaubert.



La seconde phase était programmée du 26 au 30 octobre 2026, dans le sens Rouen-Abbeville. Les automobilistes venant de Paris par l’A13 auraient été orientés vers l’A139, la RN138, la RN338, puis l’A150, l’A151 et l’A29. Ceux arrivant de Caen auraient été dirigés depuis la sortie n°23 vers la RN138 et la RN338.



Ces fermetures et les mesures d’accompagnement prévues pour octobre 2026 sont donc annulées. La DIR Nord-Ouest précise que le chantier sera reprogrammé en 2027. Les nouvelles dates et les modalités de circulation seront communiquées ultérieurement.