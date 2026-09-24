Rodéos motorisés en Seine-Maritime : onze interpellations et neuf véhicules saisis

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Plusieurs mois d’investigations ont permis aux policiers du service local de police judiciaire de Rouen d’interpeller onze personnes mises en cause dans l’organisation ou la participation à des rodéos motorisés. Menée sous la direction du parquet de Rouen, l’enquête porte sur des rassemblements organisés entre mai et septembre 2026 en Seine-Maritime.
Selon le parquet, ces événements se sont déroulés notamment à Grand-Couronne, au Grand-Quevilly, à Mont-Saint-Aignan, à Saint-Étienne-du-Rouvray et à Saint-Jean-de-la-Neuville. Le collectif « Forza Rouen » diffusait ses appels sur les réseaux sociaux. Certains rassemblements ont attiré « jusqu’à quelques centaines de participants, venus de Normandie et au-delà ».
Selon le parquet, ces événements se sont déroulés notamment à Grand-Couronne, au Grand-Quevilly, à Mont-Saint-Aignan, à Saint-Étienne-du-Rouvray et à Saint-Jean-de-la-Neuville. Le collectif « Forza Rouen » diffusait ses appels sur les réseaux sociaux. Certains rassemblements ont attiré « jusqu’à quelques centaines de participants, venus de Normandie et au-delà ».
Quatre condamnations et neuf véhicules saisis
Quatre personnes ont été déférées ce jeudi 24 septembre en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles ont été condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis, à l’obligation d’accomplir des stages de sécurité routière ainsi qu’à la suspension de leur permis de conduire, indique le parquet. Neuf véhicules ont également été saisis.
Cinq autres personnes sont convoquées selon cette même procédure le 22 mars 2027. Un mis en cause a bénéficié d’un classement sans suite. Une mineure sera, quant à elle, convoquée devant le tribunal judiciaire d’Évreux, compétent en raison de son domicile.
Cinq autres personnes sont convoquées selon cette même procédure le 22 mars 2027. Un mis en cause a bénéficié d’un classement sans suite. Une mineure sera, quant à elle, convoquée devant le tribunal judiciaire d’Évreux, compétent en raison de son domicile.
Des rassemblements « toujours plus massifs »
Pour le parquet de Rouen, cette opération « permet d’interrompre un cycle de rassemblements qui devenaient toujours plus massifs ». Il souligne des « prises de risques avérés des conducteurs » et des troubles à l’ordre public croissants.
Le parquet précise que les investigations ont été facilitées par les dispositions de la loi dite « RIPOST », entrée en vigueur le 19 août dernier, qui a, selon ses termes, « facilité et aggravé la répression des rodéos motorisés ».
Le parquet précise que les investigations ont été facilitées par les dispositions de la loi dite « RIPOST », entrée en vigueur le 19 août dernier, qui a, selon ses termes, « facilité et aggravé la répression des rodéos motorisés ».