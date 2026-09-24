Rodéos motorisés en Seine-Maritime : onze interpellations et neuf véhicules saisis

Quatre personnes ont été déférées ce jeudi 24 septembre en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles ont été condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis, à l’obligation d’accomplir des stages de sécurité routière ainsi qu’à la suspension de leur permis de conduire, indique le parquet. Neuf véhicules ont également été saisis.



Cinq autres personnes sont convoquées selon cette même procédure le 22 mars 2027. Un mis en cause a bénéficié d’un classement sans suite. Une mineure sera, quant à elle, convoquée devant le tribunal judiciaire d’Évreux, compétent en raison de son domicile.