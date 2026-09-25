Rouen : jeté du cinquième étage lors d’un différend familial, le chien meurt sur le coup

Le mis en cause dans la mort de l'animal, un homme de 42 ans, a été conduit à l'hôtel de police pour être entendu par les enquêteurs - Illustration
Un chien est mort après avoir été projeté dans une cage d’escalier, à Rouen (Seine-Maritime). Les faits se sont déroulés mercredi 23 septembre, en fin d'après-midi, dans des circonstances que l'enquête va devoir préciser.
Les policiers sont intervenus dans un appartement situé au conquième étage à la suite d’un différend familial ayant entraîné la mort d’un animal domestique.
Selon les premiers éléments recueillis sur place par les enquêteurs, un homme de 42 ans s’est emparé de l’animal appartenant à la victime au cours d’une altercation dans le logement. Il aurait ensuite jeté le chien dans le vide, depuis le cinquième étage, au niveau de la cage d’escalier.
Les policiers sont intervenus dans un appartement situé au conquième étage à la suite d’un différend familial ayant entraîné la mort d’un animal domestique.
Selon les premiers éléments recueillis sur place par les enquêteurs, un homme de 42 ans s’est emparé de l’animal appartenant à la victime au cours d’une altercation dans le logement. Il aurait ensuite jeté le chien dans le vide, depuis le cinquième étage, au niveau de la cage d’escalier.
Le chien est mort sur le coup
L’animal n’a pas survécu à la chute. Le quadragénaire a été interpellé et conduit à l'hôtel de police pour y être auditionné..
Une procédure a été ouverte pour acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort.
Une procédure a été ouverte pour acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort.