La Ville du Tréport a diffusé ce samedi 28 novembre un message de mise en garde sur sa page Facebook, après avoir été informée d’agissements frauduleux sur le territoire de la commune.
Le procédé consiste à solliciter un renseignement en prétendant ne pas parler français. L’individu profite alors de la diversion pour subtiliser des téléphones portables ou des portefeuilles.
Le procédé consiste à solliciter un renseignement en prétendant ne pas parler français. L’individu profite alors de la diversion pour subtiliser des téléphones portables ou des portefeuilles.
Un commerçant victime ce matin
Selon la municipalité, l’homme recherché a les cheveux bruns, est de taille moyenne et porte un blouson foncé. Un commerçant tréportais a fait les frais de ses agissements dans la matinée.
La mairie invite les habitants et les commerçants à redoubler de vigilance et à contacter la gendarmerie en cas de doute ou de comportement suspect
La mairie invite les habitants et les commerçants à redoubler de vigilance et à contacter la gendarmerie en cas de doute ou de comportement suspect