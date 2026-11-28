Vols par ruse au Tréport en Seine-Maritime : la mairie appelle à la vigilance

Le centre-ville du Tréport - illustration Google Maps

Un commerçant a été victime d’un vol ce samedi matin. La municipalité met en garde contre un individu qui prétexte avoir besoin d’un renseignement pour dérober des objets personnels.

Publié le Samedi 28 Novembre 2026 à 14:59 Mis à jour : 28/11 - 15:59