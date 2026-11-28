C’est le déclenchement d’un détecteur de fumée, relayé par un service de téléassistance, qui est à l’origine de l’intervention des sapeurs-pompiers ce samedi 28 novembre, à 2 h 28, rue Desmallières, au Havre (Seine-Maritime).
Lors des reconnaissances, les secours ont constaté un incendie dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de cinq étages. À l’intérieur du logement, une femme de 70 ans a été retrouvée décédée.
Lors des reconnaissances, les secours ont constaté un incendie dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de cinq étages. À l’intérieur du logement, une femme de 70 ans a été retrouvée décédée.
Deux personnes évacuées des escaliers
Les pompiers sont parvenus à circonscrire les flammes au seul appartement sinistré à l’aide d’une lance à incendie. Ils ont également mis en sécurité deux personnes qui se trouvaient dans les escaliers envahis par les fumées.
Une ventilation des locaux a été effectuée afin de préserver les autres occupants de l’immeuble. Légèrement intoxiquée par les fumées, une adolescente de 14 ans a été transportée à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.
Vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés durant cette intervention qui s’est achevée vers 6 h 30.
L’enquête de police va devoir établir l’origine de l’incendie.
Une ventilation des locaux a été effectuée afin de préserver les autres occupants de l’immeuble. Légèrement intoxiquée par les fumées, une adolescente de 14 ans a été transportée à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.
Vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés durant cette intervention qui s’est achevée vers 6 h 30.
L’enquête de police va devoir établir l’origine de l’incendie.
La septuagénaire a été retrouvée sans sans dans son appartement en feu rue Desmallières, au Havre – © Google MapsAgrandir la carte