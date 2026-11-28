Incendie mortel dans un immeuble du Havre : la victime est une femme de 70 ans

Un incendie s’est déclaré cette nuit de vendredi à samedi dans un immeuble de la rue Desmallières, au Havre. Une septuagénaire a été retrouvée morte et une adolescente de 14 ans, intoxiquée par les fumées, a été hospitalisée.

Publié le Samedi 28 Novembre 2026 à 08:26 Mis à jour : 28/11 - 11:02