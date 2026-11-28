Son nom est entré dans le langage courant. Pourtant, derrière la célèbre fermeture Éclair se cache une aventure industrielle locale qui a débuté il y a une centaine d’années à Petit-Quevilly, près de Rouen.
Spécialisée dans la fabrication de fermetures à glissière, l’entreprise s’est imposée comme le premier producteur français dans son domaine. Durant plusieurs décennies, elle a également été le premier employeur de Petit-Quevilly, faisant vivre de nombreuses familles de l’agglomération rouennaise..
Spécialisée dans la fabrication de fermetures à glissière, l’entreprise s’est imposée comme le premier producteur français dans son domaine. Durant plusieurs décennies, elle a également été le premier employeur de Petit-Quevilly, faisant vivre de nombreuses familles de l’agglomération rouennaise..
Un siècle de mémoire industrielle
Conçue par les archives municipales de Petit-Quevilly, cette exposition accueillie à Grand Quevilly invite les visiteurs à redécouvrir l’histoire de cette entreprise emblématique, de sa naissance jusqu’à sa fermeture en 1989.
L’occasion de raviver les souvenirs des anciens salariés et de faire découvrir aux nouvelles générations un pan du patrimoine industriel normand.
L’occasion de raviver les souvenirs des anciens salariés et de faire découvrir aux nouvelles générations un pan du patrimoine industriel normand.
■ À RETENIR
Du 1er au 19 décembre 2026
Médiathèque François-Mitterrand à Grand-Quevilly
Vernissage : mardi 1er décembre à 18 heures.
Exposition accessible aux horaires habituels d’ouverture de la médiathèque
Du 1er au 19 décembre 2026
Médiathèque François-Mitterrand à Grand-Quevilly
Vernissage : mardi 1er décembre à 18 heures.
Exposition accessible aux horaires habituels d’ouverture de la médiathèque