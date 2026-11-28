Son nom est entré dans le langage courant. Pourtant, derrière la célèbre fermeture Éclair se cache une aventure industrielle locale qui a débuté il y a une centaine d’années à Petit-Quevilly, près de Rouen.



Spécialisée dans la fabrication de fermetures à glissière, l’entreprise s’est imposée comme le premier producteur français dans son domaine. Durant plusieurs décennies, elle a également été le premier employeur de Petit-Quevilly, faisant vivre de nombreuses familles de l’agglomération rouennaise..