Vols de câbles : le hameau du Coudray de nouveau privé de téléphone et d’internet au Vieil-Evreux

Les habitants du Coudray n’en finissent plus de subir les conséquences des vols de câbles en cuivre. La mairie du Vieil-Évreux a annoncé, ce mercredi 5 août, qu’un nouveau vol de câbles téléphoniques s’était produit au bord de la RD 671 (rue de l'Aqueduc), provoquant également la destruction de plusieurs poteaux.
Selon les informations diffusées par la commune sur l’application PanneauPocket, Orange a été informé de ces nouveaux dommages qui pénalisent les abonnés, privés de téléphone fixe et d’accès à internet.
Selon les informations diffusées par la commune sur l’application PanneauPocket, Orange a été informé de ces nouveaux dommages qui pénalisent les abonnés, privés de téléphone fixe et d’accès à internet.
Une succession d’incidents depuis la fin juin
Ce nouvel épisode intervient alors que le secteur était déjà confronté à d’importantes dégradations. Un premier vol de câbles téléphoniques aériens et souterrains, alimentant le hameau du Coudray, avait été signalé le 25 juin dernier.
Orange devait alors procéder au remplacement des installations. Mais avant même le début des réparations, un poteau avait été accidenté le 16 juillet, arrachant un nouveau câble sur cette artère aérienne et retardant encore le retour à la normale.
La commune invitait déjà les habitants impactés à relancer leur opérateur ou leur fournisseur d’accès à internet afin de signaler les perturbations.
Orange devait alors procéder au remplacement des installations. Mais avant même le début des réparations, un poteau avait été accidenté le 16 juillet, arrachant un nouveau câble sur cette artère aérienne et retardant encore le retour à la normale.
La commune invitait déjà les habitants impactés à relancer leur opérateur ou leur fournisseur d’accès à internet afin de signaler les perturbations.
Des réparations à reprendre
Avec ce nouveau vol de câbles survenu début août, les travaux devront une nouvelle fois être reprogrammés. Aucune date de rétablissement des services n’a, pour l’heure, été communiquée.
Ces actes de malveillance, qui se répètent depuis plusieurs semaines, continuent de perturber le quotidien des riverains du Coudray, privés de moyens de communication essentiels.
Ces actes de malveillance, qui se répètent depuis plusieurs semaines, continuent de perturber le quotidien des riverains du Coudray, privés de moyens de communication essentiels.
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