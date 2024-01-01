Vols de câbles : le hameau du Coudray de nouveau privé de téléphone et d’internet au Vieil-Evreux

Quelques semaines après un premier vol de câbles téléphoniques, le hameau du Coudray, sur la commune du Vieil-Évreux (Eure), est une nouvelle fois touché. Les derniers actes de vandalisme ont également entraîné la destruction de poteaux téléphoniques.

Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 17:00