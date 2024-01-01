Rouen : quatre blessés, dont un enfant de 13 ans, dans un accident quai de Paris

Les sapeurs-pompiers ont transporté trois blessés dans un hôpital de l’agglomération - illustration Pixabay
Les secours interviennent ce mercredi 5 août sur le quai de Paris, à Rouen, après un accident de la circulation impliquant deux voitures et quatre piétons.
Le bilan provisoire fait état de quatre blessés légers : deux piétons et les deux conducteurs des véhicules. Parmi eux figure un enfant âgé de 13 ans. Deux autres piétons, considérés comme impliqués mais indemnes, ont également été examinés sur place.
Le bilan provisoire fait état de quatre blessés légers : deux piétons et les deux conducteurs des véhicules. Parmi eux figure un enfant âgé de 13 ans. Deux autres piétons, considérés comme impliqués mais indemnes, ont également été examinés sur place.
Trois victimes transportées à l’hôpital
Trois des quatre personnes blessées ont été prises en charge et transportées vers un établissement hospitalier du secteur. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.
L’intervention des secours est toujours en cours et peut entraîner des difficultés de circulation dans ce secteur des quais de Rouen.
L’intervention des secours est toujours en cours et peut entraîner des difficultés de circulation dans ce secteur des quais de Rouen.