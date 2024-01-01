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Rouen : quatre blessés, dont un enfant de 13 ans, dans un accident quai de Paris


Deux voitures et quatre piétons ont été impliqués dans un accident survenu en début d’après-midi. Trois personnes ont été conduites à l’hôpital.


Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 14:01



Les sapeurs-pompiers ont transporté trois blessés dans un hôpital de l’agglomération - illustration Pixabay
Les sapeurs-pompiers ont transporté trois blessés dans un hôpital de l’agglomération - illustration Pixabay
Les secours interviennent ce mercredi 5 août sur le quai de Paris, à Rouen, après un accident de la circulation impliquant deux voitures et quatre piétons.

Le bilan provisoire fait état de quatre blessés légers : deux piétons et les deux conducteurs des véhicules. Parmi eux figure un enfant âgé de 13 ans. Deux autres piétons, considérés comme impliqués mais indemnes, ont également été examinés sur place.

​Trois victimes transportées à l’hôpital

Trois des quatre personnes blessées ont été prises en charge et transportées vers un établissement hospitalier du secteur. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.

L’intervention des secours est toujours en cours et peut entraîner des difficultés de circulation dans ce secteur des quais de Rouen.


Tags : accident, enquête, faits divers, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime

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