Le Grand-Quevilly : la réouverture de la piscine Camille-Muffat de nouveau retardée

ermée depuis le 23 mai, la piscine Camille-Muffat est en attente de rouvrir au public dès que les travaux seront terminbés - Illustration Ville du Grand-Quevilly
Les travaux engagés pour sécuriser les bassins de la piscine Camille-Muffat sont désormais terminés. Un nouveau filet de protection a été installé dans la halle, une opération délicate qui nécessitait de percer des matériaux contenant de l’amiante.
Le chantier a donc été confié à une entreprise habilitée, selon un protocole spécifique. Les contrôles effectués à son issue par un organisme indépendant n’ont révélé aucune poussière d’amiante dans la halle des bassins. Les salariés comme les usagers pourraient ainsi y accéder sans risque.
Le chantier a donc été confié à une entreprise habilitée, selon un protocole spécifique. Les contrôles effectués à son issue par un organisme indépendant n’ont révélé aucune poussière d’amiante dans la halle des bassins. Les salariés comme les usagers pourraient ainsi y accéder sans risque.
Les installations techniques restent inaccessibles
La réouverture est cependant repoussée en raison de nouvelles investigations jugées nécessaires dans le sous-sol du bâtiment. Ces opérations empêchent actuellement l’accès aux installations techniques et rendent impossible l’entretien quotidien de l’eau des bassins.
La Ville n’est pas encore en mesure d’annoncer une nouvelle date de réouverture. La durée de cette fermeture supplémentaire dépendra des résultats des prochaines analyses.
La Ville n’est pas encore en mesure d’annoncer une nouvelle date de réouverture. La durée de cette fermeture supplémentaire dépendra des résultats des prochaines analyses.
« Rénovation ou reconstruction ? »
Inaugurée en 1974, la piscine Camille-Muffat pourrait par ailleurs devoir faire l’objet d’un projet plus important dans les prochaines années.
« Notre piscine a été inaugurée en 1974 et, de toute évidence, son remplacement devient inévitable : rénovation ou reconstruction ? », indique Nicolas Rouly, maire du Grand-Quevilly. Une réflexion doit être engagée dès la rentrée avec les habitants, les clubs et les établissements scolaires.
Dans l’immédiat, les services municipaux, le délégataire et les entreprises mobilisées assurent mettre « tout en œuvre » pour permettre une réouverture de l’équipement « le plus vite et le plus durablement possible ».
« Notre piscine a été inaugurée en 1974 et, de toute évidence, son remplacement devient inévitable : rénovation ou reconstruction ? », indique Nicolas Rouly, maire du Grand-Quevilly. Une réflexion doit être engagée dès la rentrée avec les habitants, les clubs et les établissements scolaires.
Dans l’immédiat, les services municipaux, le délégataire et les entreprises mobilisées assurent mettre « tout en œuvre » pour permettre une réouverture de l’équipement « le plus vite et le plus durablement possible ».