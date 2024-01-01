Le Grand-Quevilly : la réouverture de la piscine Camille-Muffat de nouveau retardée

Fermée depuis le 23 mai, la piscine Camille-Muffat ne pourra pas encore accueillir le public. Des investigations supplémentaires doivent être menées dans le sous-sol du bâtiment.

Publié le Mardi 4 Août 2026 à 11:59