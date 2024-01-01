Un camion-toupie se renverse sur la liaison A29/A131 : la bretelle vers le pont de Normandie fermée

La bretelle permettant de rejoindre l'A29 depuis l'A131, à hauteur d'Oudalle, a été fermée - Illustration © Google Maps
Un camion-toupie transportant du béton s'est renversé ce mercredi après-midi sur la jonction entre les autoroutes A29 et A131, à hauteur de Rogerville (Seine-Maritime). L'accident s'est produit sur la bretelle reliant l'A131 à l'A29 en direction du pont de Normandie.
Le conducteur, un homme de 60 ans, a été légèrement blessé. Pris en charge par les secours, il a été transporté vers un centre hospitalier. D'importants moyens sont mobilisés pour relever la bétonnière, nettoyer la chaussée et évacuer le poids lourd accidenté.
Le conducteur, un homme de 60 ans, a été légèrement blessé. Pris en charge par les secours, il a été transporté vers un centre hospitalier. D'importants moyens sont mobilisés pour relever la bétonnière, nettoyer la chaussée et évacuer le poids lourd accidenté.
Une déviation mise en place
La circulation est totalement coupée sur la liaison A29/A131 dans le sens Le Havre vers le pont de Normandie.
La SAPN a mis en place une déviation pour les automobilistes en provenance du Havre souhaitant rejoindre le pont de Normandie. Ils doivent poursuivre sur l'A131 en direction de la N182 et du pont de Tancarville, effectuer un demi-tour au pied de l'ouvrage, puis reprendre l'A131 vers Le Havre afin de rejoindre l'A29 et la N1029 en direction de leur destination.
En amont de l'accident, un bouchon d'environ 3 kilomètres s'est rapidement formé sur l'A29 dans le sens Amiens vers le pont de Normandie.
Les opérations de relevage du camion étant toujours en cours en cette fin d'après-midi, la durée de fermeture de la bretelle n'est pas encore connue. Les autorités recommandent aux usagers d'éviter le secteur et de suivre l'itinéraire de déviation mis en place.
La SAPN a mis en place une déviation pour les automobilistes en provenance du Havre souhaitant rejoindre le pont de Normandie. Ils doivent poursuivre sur l'A131 en direction de la N182 et du pont de Tancarville, effectuer un demi-tour au pied de l'ouvrage, puis reprendre l'A131 vers Le Havre afin de rejoindre l'A29 et la N1029 en direction de leur destination.
En amont de l'accident, un bouchon d'environ 3 kilomètres s'est rapidement formé sur l'A29 dans le sens Amiens vers le pont de Normandie.
Les opérations de relevage du camion étant toujours en cours en cette fin d'après-midi, la durée de fermeture de la bretelle n'est pas encore connue. Les autorités recommandent aux usagers d'éviter le secteur et de suivre l'itinéraire de déviation mis en place.
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