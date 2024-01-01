Un camion-toupie se renverse sur la liaison A29/A131 : la bretelle vers le pont de Normandie fermée

Le conducteur, âgé de 60 ans, a été légèrement blessé dans l'accident qui s'est produit à hauteur d'Oudalle (Seine-Maritime). La circulation est interrompue sur la liaison autoroutière le temps des opérations de relevage et d'évacuation du véhicule.

Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 16:41