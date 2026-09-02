Grand-Quevilly : la piscine Camille-Muffat espère rouvrir avant le 14 septembre

Les analyses réalisées ont confirmé que la structure du bâtiment était saine. Selon la Ville, aucune trace d’amiante n’a par ailleurs été détectée dans l’air intérieur. Cette interruption a également permis d’effectuer la vidange des bassins et les opérations techniques prévues dans le cadre de l’entretien annuel.



Le dossier de réouverture a désormais été transmis à l’ARS. Sa réponse doit intervenir au terme du délai réglementaire, avec l’espoir d’un retour du public au moment de la reprise des activités scolaires et sportives.



« Depuis fin mai, nous avons fait le choix de la sûreté, de la transparence et de l’efficacité », assure Nicolas Rouly, maire de Grand-Quevilly, qui évoque « une réouverture durable ».



En parallèle, la municipalité va lancer une réflexion sur l’avenir de la piscine, entre rénovation et reconstruction. Les habitants, les clubs et les écoles seront associés à cette concertation. Un questionnaire sera distribué lors du forum des associations, le 5 septembre, avant d’être mis en ligne.