Grand-Quevilly : la piscine Camille-Muffat espère rouvrir avant le 14 septembre

La piscine Camille-Muffat à Grand-Quevilly est fermée depuis la fin mai - Photo © Ville de Grand-Quevilly
Les nageurs pourraient bientôt retrouver les bassins de la piscine Camille-Muffat, à Grand-Quevilly ( Seine-Maritime). Fermé depuis le 23 mai, l’établissement devrait rouvrir avant le 14 septembre, sous réserve de l’autorisation obligatoire de l’Agence régionale de santé (ARS), attendue la semaine prochaine.
La fermeture avait été décidée après la chute d’un morceau de revêtement mural. Depuis, des entreprises spécialisées sont intervenues pour sécuriser les lieux. Un nouveau dispositif de protection des bassins a notamment été fabriqué et installé selon les protocoles réglementaires.
La fermeture avait été décidée après la chute d’un morceau de revêtement mural. Depuis, des entreprises spécialisées sont intervenues pour sécuriser les lieux. Un nouveau dispositif de protection des bassins a notamment été fabriqué et installé selon les protocoles réglementaires.
Aucun problème détecté sur la structure et la qualité de l’air
Les analyses réalisées ont confirmé que la structure du bâtiment était saine. Selon la Ville, aucune trace d’amiante n’a par ailleurs été détectée dans l’air intérieur. Cette interruption a également permis d’effectuer la vidange des bassins et les opérations techniques prévues dans le cadre de l’entretien annuel.
Le dossier de réouverture a désormais été transmis à l’ARS. Sa réponse doit intervenir au terme du délai réglementaire, avec l’espoir d’un retour du public au moment de la reprise des activités scolaires et sportives.
« Depuis fin mai, nous avons fait le choix de la sûreté, de la transparence et de l’efficacité », assure Nicolas Rouly, maire de Grand-Quevilly, qui évoque « une réouverture durable ».
En parallèle, la municipalité va lancer une réflexion sur l’avenir de la piscine, entre rénovation et reconstruction. Les habitants, les clubs et les écoles seront associés à cette concertation. Un questionnaire sera distribué lors du forum des associations, le 5 septembre, avant d’être mis en ligne.
Le dossier de réouverture a désormais été transmis à l’ARS. Sa réponse doit intervenir au terme du délai réglementaire, avec l’espoir d’un retour du public au moment de la reprise des activités scolaires et sportives.
« Depuis fin mai, nous avons fait le choix de la sûreté, de la transparence et de l’efficacité », assure Nicolas Rouly, maire de Grand-Quevilly, qui évoque « une réouverture durable ».
En parallèle, la municipalité va lancer une réflexion sur l’avenir de la piscine, entre rénovation et reconstruction. Les habitants, les clubs et les écoles seront associés à cette concertation. Un questionnaire sera distribué lors du forum des associations, le 5 septembre, avant d’être mis en ligne.