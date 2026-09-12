 

Voiture en feu sur l’A13 à Mantes-la-Ville : une femme enceinte et son enfant de 2 ans sont décédés


[ ► Actualisé ] - Une voiture est impliquée dans un accident qui a fait deux morts, une femme enceinte et son enfant de deux ans, et un blessé grave sur l’A13, dans les Yvelines. Bison Futé signale la fermeture de l’autoroute dans les deux sens à hauteur de Mantes-la-Ville.


Publié le Samedi 12 Septembre 2026 à 18:18


L'autoroute A13 a été fermée dans les deux sens afin de faliciter l'intervention des secours dans le tunnel de Mantes-la-Vile où le drame s'est produit - illustration infonormandie
L'autoroute A13 a été fermée dans les deux sens afin de faliciter l'intervention des secours dans le tunnel de Mantes-la-Vile où le drame s'est produit - illustration infonormandie
L’accident s’est produit ce samedi 12 septembre peu avant 18 heures au point kilométrique 48,9 de l’autoroute A13, dans le sens de circulation Cherbourg vers Paris. Selon Bison Futé, un véhicule léger est impliqué. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connus.

A cette heure, on sait seulement que le véhicule a pris feu alors qu'il circulait dans le tunnel de Mantes-la-Ville, piégeant à l'intérieur de l'habitacle ses trois occupants. Deux sont décédés : il s’agit d’une femme enceinte et de son enfant de deux ans. Le troisième est gravement brulé. 

La fermeture de l'autoroute est signalée sur toutes les voies au niveau de Mantes-la-Ville, aussi bien dans le sens Cherbourg–Paris que dans le sens Paris–Cherbourg.

​Des perturbations à prévoir

Les automobilistes sont invités à vérifier les conditions de circulation avant de prendre l’A13 dans ce secteur. Aucune heure de réouverture n’est précisée dans les informations communiquées par Bison Futé.

Plus d’infos à suivre



Tags : A13, enquête, faits divers, Mantes-la-Ville, pompiers, Yvelines

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