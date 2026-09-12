Voiture en feu sur l’A13 à Mantes-la-Ville : une femme enceinte et son enfant de 2 ans sont décédés

[ ► Actualisé ] - Une voiture est impliquée dans un accident qui a fait deux morts, une femme enceinte et son enfant de deux ans, et un blessé grave sur l’A13, dans les Yvelines. Bison Futé signale la fermeture de l’autoroute dans les deux sens à hauteur de Mantes-la-Ville.

Publié le Samedi 12 Septembre 2026 à 18:18