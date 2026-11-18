Munis du signalement des auteurs présumés, les policiers ont effectué des recherches dans le secteur. Ils ont rapidement repéré deux jeunes correspondant à la description fournie.



À la vue des fonctionnaires, les mis en cause ont tenté de prendre la fuite, mais ont été interceptés. L’un d’eux était en possession du téléphone portable et de la cigarette électronique dérobés.



Les deux mineurs de 15 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.

