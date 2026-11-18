Un jeune homme de 18 ans a été victime d’un vol avec violences, lundi 16 novembre, vers 16 heures, à Lillebonne, en Seine-Maritime. Deux adolescents de 15 ans l’auraient isolé de son groupe d’amis avant de lui arracher son téléphone portable des mains.
La victime ayant refusé de communiquer les codes de déverrouillage de son appareil, les deux agresseurs l’auraient fait chuter au moyen d’une balayette. L’un d’eux lui aurait ensuite porté plusieurs coups de pied à l’arrière de la tête. Les adolescents se seraient également emparés de sa cigarette électronique.
La victime ayant refusé de communiquer les codes de déverrouillage de son appareil, les deux agresseurs l’auraient fait chuter au moyen d’une balayette. L’un d’eux lui aurait ensuite porté plusieurs coups de pied à l’arrière de la tête. Les adolescents se seraient également emparés de sa cigarette électronique.
Les deux suspects retrouvés avec les objets volés
Munis du signalement des auteurs présumés, les policiers ont effectué des recherches dans le secteur. Ils ont rapidement repéré deux jeunes correspondant à la description fournie.
À la vue des fonctionnaires, les mis en cause ont tenté de prendre la fuite, mais ont été interceptés. L’un d’eux était en possession du téléphone portable et de la cigarette électronique dérobés.
Les deux mineurs de 15 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.
À la vue des fonctionnaires, les mis en cause ont tenté de prendre la fuite, mais ont été interceptés. L’un d’eux était en possession du téléphone portable et de la cigarette électronique dérobés.
Les deux mineurs de 15 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.
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