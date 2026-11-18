Le feu s’est déclaré dans un manoir de deux étages surmontés de combles, à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers, appelés mardi 17 novembre vers 23 h 55, ont constaté à leur arrivée que la toiture était entièrement embrasée.
L’ampleur du sinistre a nécessité l’engagement d’importants moyens de secours. Au total, 84 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes et prendre en charge les victimes.
L’ampleur du sinistre a nécessité l’engagement d’importants moyens de secours. Au total, 84 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes et prendre en charge les victimes.
Deux personnes en urgence absolue
Selon le bilan définitif communiqué par les secours, ce mercredi matin, onze personnes ont été prises en charge : deux en urgence absolue, cinq en urgence relative, dont quatre transportées vers un hôpital et quatre autres personnes impliquées.
Les principaux foyers de l’incendie sont désormais éteints, mais l’intervention se poursuit ce matin, indique le Sdis76. L’origine du départ de feu est pour l’heure indéterminée.
Les principaux foyers de l’incendie sont désormais éteints, mais l’intervention se poursuit ce matin, indique le Sdis76. L’origine du départ de feu est pour l’heure indéterminée.