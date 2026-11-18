Un manoir ravagé par le feu à Forges-les-Eaux : onze personnes secourues par les pompiers, dont deux grièvement blessées

Face a l’ampleur de l’incendie et du nombre de personnes impliquées, plus de 80 sapeurs-pompiers ont été engagés - illustration Adobe stock

La toiture d’un manoir à Forges-les-Eaux, a été détruite par les flammes cette nuit de mardi à mercredi. L’incendie a mobilisé 84 sapeurs-pompiers. Deux personnes sont en urgence absolue.

Publié le Mercredi 18 Novembre 2026 à 07:31 Mis à jour : 18/11 - 07:38