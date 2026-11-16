La mobilisation lycéenne au Havre connaît un prolongement judiciaire. Un mineur, déjà placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'incidents liés au mouvement, a de nouveau été entendu par les policiers ce lundi 16 novembre, avant d'être présenté au juge des enfants.
Dans un communiqué, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, précise que la première garde à vue, décidée en flagrance, avait été levée pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations. Les nouveaux éléments recueillis ont conduit le parquet à faire réentendre le jeune mis en cause dans le cadre d'une nouvelle garde à vue.
Dans un communiqué, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, précise que la première garde à vue, décidée en flagrance, avait été levée pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations. Les nouveaux éléments recueillis ont conduit le parquet à faire réentendre le jeune mis en cause dans le cadre d'une nouvelle garde à vue.
Deux infractions retenues
Le mineur a été présenté en fin de matinée au juge des enfants pour deux infractions : des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours sur une personne chargée d'une mission de service public, en l'occurrence un membre de l'Éducation nationale, et une provocation directe à la rébellion.
Dans l'attente de son jugement, le juge des enfants a ordonné une mesure éducative judiciaire provisoire.
La procureure rappelle par ailleurs que les enquêtes judiciaires sont conduites sous l'autorité du parquet, et non des seuls services de police. Cette précision intervient après la diffusion d'informations concernant la convocation du mineur au commissariat du Havre.
Le communiqué ne précise ni l'âge du jeune mis en cause, ni la date des faits reprochés, ni celle de son futur jugement.
Dans l'attente de son jugement, le juge des enfants a ordonné une mesure éducative judiciaire provisoire.
La procureure rappelle par ailleurs que les enquêtes judiciaires sont conduites sous l'autorité du parquet, et non des seuls services de police. Cette précision intervient après la diffusion d'informations concernant la convocation du mineur au commissariat du Havre.
Le communiqué ne précise ni l'âge du jeune mis en cause, ni la date des faits reprochés, ni celle de son futur jugement.