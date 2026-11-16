Mouvement lycéen au Havre : un mineur poursuivi pour violences et provocation à la rébellion

Dans l'attente du jugement du jeune homme, le juge des enfants a ordonné une mesure éducative judiciaire provisoire.- Illustration

Convoqué au commissariat du Havre ce lundi 16 novembre, un mineur a été présenté à la justice pour des faits liés au mouvement lycéen. Il devra notamment répondre de violences sur un personnel de l’Éducation nationale.

Publié le Lundi 16 Novembre 2026 à 18:05 Mis à jour : 16/11 - 18:06