Un engin de chantier a accidentellement arraché une canalisation de gaz, ce mercredi 18 novembre, à l’angle de la rue aux Bœufs et de la rue des Échelettes, à Elbeuf. Prévenus par GRDF à 9 h 34, les sapeurs-pompiers ont déployé un dispositif de sécurité autour de la fuite.
Treize sapeurs-pompiers, avec trois engins, ont été mobilisés. Deux lances à incendie ont été mises en place à titre préventif, tandis que huit personnes ont été évacuées du secteur. La police nationale était également présente pour sécuriser les lieux.
Treize sapeurs-pompiers, avec trois engins, ont été mobilisés. Deux lances à incendie ont été mises en place à titre préventif, tandis que huit personnes ont été évacuées du secteur. La police nationale était également présente pour sécuriser les lieux.
130 abonnés privés de gaz
Les équipes de GRDF ont procédé à la coupure du réseau afin de stopper la fuite. Cette intervention entraîne une interruption de l'alimentation en gaz pour 130 abonnés, qui devraient rester privés de service jusqu'en fin de journée.
Aucune victime n'est signalée par les secours.
Aucune victime n'est signalée par les secours.
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