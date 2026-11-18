Un engin de chantier a accidentellement arraché une canalisation de gaz, ce mercredi 18 novembre, à l’angle de la rue aux Bœufs et de la rue des Échelettes, à Elbeuf. Prévenus par GRDF à 9 h 34, les sapeurs-pompiers ont déployé un dispositif de sécurité autour de la fuite.



Treize sapeurs-pompiers, avec trois engins, ont été mobilisés. Deux lances à incendie ont été mises en place à titre préventif, tandis que huit personnes ont été évacuées du secteur. La police nationale était également présente pour sécuriser les lieux.