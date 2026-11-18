Une nouvelle dégradation météorologique se profile en Seine-Maritime. Météo-France place le département en vigilance orange pluie-inondation jeudi 19 novembre, à compter de 10 heures. Une vigilance jaune pour vents violents et orages sera également en vigueur tout au long de la journée.
Une première perturbation pluvio-orageuse traversera le département dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle sera suivie d'un nouvel épisode de précipitations, avec des averses répétées, parfois accompagnées d'orages et de fortes rafales de vent.
Une première perturbation pluvio-orageuse traversera le département dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle sera suivie d'un nouvel épisode de précipitations, avec des averses répétées, parfois accompagnées d'orages et de fortes rafales de vent.
Jusqu'à 60 mm de pluie sur la moitié nord du département
C'est principalement la moitié nord de la Seine-Maritime qui devrait subir les précipitations les plus importantes. Selon les prévisions communiquées par la préfecture, les cumuls pourraient atteindre 40 à 60 mm de pluie, voire davantage localement.
Les averses devraient se poursuivre durant la nuit de jeudi à vendredi, accentuant les risques de ruissellement et d'inondations dans les secteurs les plus exposés. Le vent pourrait également souffler jusqu'à 85 km/h sous les averses.
Face à cette situation, le préfet appelle la population à la plus grande prudence. Il recommande notamment de limiter les déplacements, d'adapter sa vitesse sur les routes et de ne jamais s'engager sur une chaussée inondée.
Les averses devraient se poursuivre durant la nuit de jeudi à vendredi, accentuant les risques de ruissellement et d'inondations dans les secteurs les plus exposés. Le vent pourrait également souffler jusqu'à 85 km/h sous les averses.
Face à cette situation, le préfet appelle la population à la plus grande prudence. Il recommande notamment de limiter les déplacements, d'adapter sa vitesse sur les routes et de ne jamais s'engager sur une chaussée inondée.
Prudence également sur le littoral
Les habitants du bord de mer et des estuaires sont invités à protéger leurs biens susceptibles d'être inondés et à surveiller la montée des eaux.
La préfecture déconseille également toute sortie en mer et toute activité nautique. Les promeneurs doivent se tenir éloignés des plages, des falaises, des jetées et des ouvrages exposés aux vagues.
Enfin, en cas de fortes précipitations, il est rappellé qu'il ne faut en aucun cas descendre dans les sous-sols ni tenter de franchir une voie immergée, même à bord d'un véhicule tout-terrain.
La préfecture déconseille également toute sortie en mer et toute activité nautique. Les promeneurs doivent se tenir éloignés des plages, des falaises, des jetées et des ouvrages exposés aux vagues.
Enfin, en cas de fortes précipitations, il est rappellé qu'il ne faut en aucun cas descendre dans les sous-sols ni tenter de franchir une voie immergée, même à bord d'un véhicule tout-terrain.
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