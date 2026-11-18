C'est principalement la moitié nord de la Seine-Maritime qui devrait subir les précipitations les plus importantes. Selon les prévisions communiquées par la préfecture, les cumuls pourraient atteindre 40 à 60 mm de pluie, voire davantage localement.



Les averses devraient se poursuivre durant la nuit de jeudi à vendredi, accentuant les risques de ruissellement et d'inondations dans les secteurs les plus exposés. Le vent pourrait également souffler jusqu'à 85 km/h sous les averses.



Face à cette situation, le préfet appelle la population à la plus grande prudence. Il recommande notamment de limiter les déplacements, d'adapter sa vitesse sur les routes et de ne jamais s'engager sur une chaussée inondée.