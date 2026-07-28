Violences sexuelles sur mineurs : plus de 900 incarcérations en deux mois après la revue nationale des dossiers

La revue nationale des procédures de violences sexuelles sur mineurs, lancée après le drame de Lyhanna, a déjà entraîné une forte accélération de la réponse judiciaire. Gérald Darmanin veut désormais inscrire cette mobilisation dans la durée.

Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 15:48