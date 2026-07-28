Seine-Maritime : il roule sur la roue arrière devant les policiers du Havre, la moto part en fourrière

Un équipage de police effectuait un contrôle routier quai Lamblardie, au Havre, lorsqu’un deux-roues est passé devant lui, mardi 28 juillet, peu après 1 heure.
Le conducteur circulait avec la roue avant décollée du sol sur une distance de plus de 20 mètres. Il a également dépassé une voiture avant de s’arrêter à un feu tricolore, à l’angle de la chaussée Georges-Pompidou.
Le conducteur circulait avec la roue avant décollée du sol sur une distance de plus de 20 mètres. Il a également dépassé une voiture avant de s’arrêter à un feu tricolore, à l’angle de la chaussée Georges-Pompidou.
Le deux-roues placé en fourrière
Les policiers ont immédiatement procédé au contrôle du pilote, un adolescent âgé de 17 ans. La consultation des fichiers a permis de constater que son véhicule faisait déjà l’objet d’une mesure d’immobilisation.
Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits assimilés à un rodéo motorisé. Le deux-roues a été conduit à la fourrière.
Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits assimilés à un rodéo motorisé. Le deux-roues a été conduit à la fourrière.