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Seine-Maritime : il roule sur la roue arrière devant les policiers du Havre, la moto part en fourrière


Le conducteur d’un deux-roues a été placé en garde à vue après avoir effectué une roue arrière sur plus de 20 mètres. Son engin était déjà sous le coup d’une procédure d'immobilisation


Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 14:37



Illustration © Adobe Stock
Illustration © Adobe Stock
Un équipage de police effectuait un contrôle routier quai Lamblardie, au Havre, lorsqu’un deux-roues est passé devant lui, mardi 28 juillet, peu après 1 heure.

Le conducteur circulait avec la roue avant décollée du sol sur une distance de plus de 20 mètres. Il a également dépassé une voiture avant de s’arrêter à un feu tricolore, à l’angle de la chaussée Georges-Pompidou.

Le deux-roues placé en fourrière

Les policiers ont immédiatement procédé au contrôle du pilote, un adolescent âgé de 17 ans. La consultation des fichiers a permis de constater que son véhicule faisait déjà l’objet d’une mesure d’immobilisation.

Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits assimilés à un rodéo motorisé. Le deux-roues a été conduit à la fourrière.


Tags : enquête, faits divers, Le Havre, moto, police, rodéo, Seine-Maritime

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