Seine-Maritime : il roule sur la roue arrière devant les policiers du Havre, la moto part en fourrière

Le conducteur d’un deux-roues a été placé en garde à vue après avoir effectué une roue arrière sur plus de 20 mètres. Son engin était déjà sous le coup d’une procédure d'immobilisation

Publié le Mardi 28 Juillet 2026 à 14:37