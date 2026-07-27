Météo en Normandie : jusqu’à 36 °C mercredi, avant une baisse du thermomètre

Le répit aura été de courte durée. Une nouvelle vague de chaleur débute mardi sur une grande partie de la France, avant un pic d’intensité mercredi. Il s’agit du quatrième épisode de très fortes chaleurs de l’été et de la 54e vague de chaleur enregistrée à l’échelle nationale depuis 1947.
En Normandie, la hausse sera progressive mardi, puis brutale mercredi dans l’intérieur des terres. Météo-France prévoit jusqu’à 36 °C à Rouen et à Évreux, sous un soleil généreux. Sur le littoral, l’influence maritime limitera la montée du thermomètre : 28 °C sont attendus à Dieppe.
En Normandie, la hausse sera progressive mardi, puis brutale mercredi dans l’intérieur des terres. Météo-France prévoit jusqu’à 36 °C à Rouen et à Évreux, sous un soleil généreux. Sur le littoral, l’influence maritime limitera la montée du thermomètre : 28 °C sont attendus à Dieppe.
Un écart marqué entre les terres et le littoral
Mardi après-midi, les températures devraient atteindre 26 °C à Rouen et 28 °C à Évreux, contre seulement 22 °C à Dieppe. Plus généralement, Météo-France annonce de 30 à 35 °C sur la moitié nord du pays, mais de 24 à 27 °C près des côtes de la Manche.
La chaleur franchira un nouveau palier mercredi. À l’échelle nationale, les valeurs pourraient atteindre 38 °C à Paris et à Tours, avec des pointes à 40 °C dans le Sud-Ouest. Les températures resteront élevées jeudi, même si une baisse se dessinera déjà en Normandie : 30 °C sont prévus à Évreux, 28 °C à Rouen et 23 °C à Dieppe.
La durée exacte de cet épisode reste encore à préciser. Météo-France prévoit toutefois le maintien de températures élevées pendant une bonne partie de la semaine.
La chaleur franchira un nouveau palier mercredi. À l’échelle nationale, les valeurs pourraient atteindre 38 °C à Paris et à Tours, avec des pointes à 40 °C dans le Sud-Ouest. Les températures resteront élevées jeudi, même si une baisse se dessinera déjà en Normandie : 30 °C sont prévus à Évreux, 28 °C à Rouen et 23 °C à Dieppe.
La durée exacte de cet épisode reste encore à préciser. Météo-France prévoit toutefois le maintien de températures élevées pendant une bonne partie de la semaine.
Document Météo France