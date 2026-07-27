Météo en Normandie : jusqu’à 36 °C mercredi, avant une baisse du thermomètre

Mardi après-midi, les températures devraient atteindre 26 °C à Rouen et 28 °C à Évreux, contre seulement 22 °C à Dieppe. Plus généralement, Météo-France annonce de 30 à 35 °C sur la moitié nord du pays, mais de 24 à 27 °C près des côtes de la Manche.



La chaleur franchira un nouveau palier mercredi. À l’échelle nationale, les valeurs pourraient atteindre 38 °C à Paris et à Tours, avec des pointes à 40 °C dans le Sud-Ouest. Les températures resteront élevées jeudi, même si une baisse se dessinera déjà en Normandie : 30 °C sont prévus à Évreux, 28 °C à Rouen et 23 °C à Dieppe.



La durée exacte de cet épisode reste encore à préciser. Météo-France prévoit toutefois le maintien de températures élevées pendant une bonne partie de la semaine.