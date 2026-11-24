En complément de l’accueil à l’hôpital, l’ARS soutient treize groupes de parole destinés aux femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Elle y consacre 43 000 euros.



Pour aider les professionnels à orienter les victimes, l’annuaire « Stop violences conjugales Normandie » recense les services disponibles près de chez elles, qu’il s’agisse de trouver un hébergement, de bénéficier d’un soutien psychologique ou d’obtenir un conseil juridique. De courtes vidéos répondent aussi aux questions que se posent les soignants lorsqu’ils accompagnent des victimes.



L’agence finance également des actions de prévention auprès des enfants et des jeunes. En 2026, plus de 148 000 euros ont été consacrés à des projets sur l’égalité entre les filles et les garçons, menés par les cinq centres d’information sur les droits des femmes et des familles de la région.