Au Havre, la Maison des femmes-santé dispose de nouveaux locaux, inaugurés le 16 novembre. L’Agence régionale de santé (ARS) a mobilisé 180 000 euros pour leur aménagement. Ouverte en 2021 au sein du groupe hospitalier du Havre sous la forme d’une unité de suivi des femmes vulnérables, elle a été la première structure de ce type soutenue par l’agence en Normandie.
Depuis, le réseau s’est étendu aux cinq départements normands. En Seine-Maritime, une deuxième maison est rattachée au centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Les autres sont implantées à Évreux, Saint-Lô et Caen, ainsi qu’à Alençon et Argentan, où une même structure intervient sur les deux sites. L’ARS finance ces six maisons à hauteur de 1,2 million d’euros par an, soit 200 000 euros chacune.
Depuis, le réseau s’est étendu aux cinq départements normands. En Seine-Maritime, une deuxième maison est rattachée au centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Les autres sont implantées à Évreux, Saint-Lô et Caen, ainsi qu’à Alençon et Argentan, où une même structure intervient sur les deux sites. L’ARS finance ces six maisons à hauteur de 1,2 million d’euros par an, soit 200 000 euros chacune.
Treize groupes de parole dans la région
En complément de l’accueil à l’hôpital, l’ARS soutient treize groupes de parole destinés aux femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Elle y consacre 43 000 euros.
Pour aider les professionnels à orienter les victimes, l’annuaire « Stop violences conjugales Normandie » recense les services disponibles près de chez elles, qu’il s’agisse de trouver un hébergement, de bénéficier d’un soutien psychologique ou d’obtenir un conseil juridique. De courtes vidéos répondent aussi aux questions que se posent les soignants lorsqu’ils accompagnent des victimes.
L’agence finance également des actions de prévention auprès des enfants et des jeunes. En 2026, plus de 148 000 euros ont été consacrés à des projets sur l’égalité entre les filles et les garçons, menés par les cinq centres d’information sur les droits des femmes et des familles de la région.
Pour aider les professionnels à orienter les victimes, l’annuaire « Stop violences conjugales Normandie » recense les services disponibles près de chez elles, qu’il s’agisse de trouver un hébergement, de bénéficier d’un soutien psychologique ou d’obtenir un conseil juridique. De courtes vidéos répondent aussi aux questions que se posent les soignants lorsqu’ils accompagnent des victimes.
L’agence finance également des actions de prévention auprès des enfants et des jeunes. En 2026, plus de 148 000 euros ont été consacrés à des projets sur l’égalité entre les filles et les garçons, menés par les cinq centres d’information sur les droits des femmes et des familles de la région.
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