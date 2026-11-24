Le nouveau centre occupe une surface de 522 m², dans le cadre d’un programme plus vaste de 1 417 m² comprenant des travaux d’extension, de réhabilitation et de rénovation de deux bâtiments de la clinique.



Seul financeur du projet selon le communiqué, le conseil régional de Normandie apporte une contribution de 951 486 euros, dans le cadre de son plan d’investissement dans les établissements de santé 2021-2030.



L’inauguration se déroulera jeudi 26 novembre, en présence d’Hervé Morin, président de la Région Normandie, et de Mathias Martin, PDG de la clinique Saint-Hilaire.