Grièvement brûlé vendredi 20 novembre au domicile familial, à Brionne (Eure), le petit garçon de 15 mois a été hospitalisé à Necker-Enfants malades, à Paris, et non à l’hôpital Trousseau comme indiqué initialement.
L’enfant, médicalisé sur place par une équipe du Smur, a été transporté en urgence absolue par les sapeurs-pompiers, sous escorte des forces de l’ordre, précise sa maman à InfoNormandie.
L’enfant, médicalisé sur place par une équipe du Smur, a été transporté en urgence absolue par les sapeurs-pompiers, sous escorte des forces de l’ordre, précise sa maman à InfoNormandie.
« C’est un bébé courageux »
Deux jours après l’accident, la maman du garçonnet tient à donner des nouvelles rassurantes de son enfant. « Il va bien. Il est en de très bonnes mains. C’est un bébé courageux », confie-t-elle ce dimanche matin.
Selon les premiers éléments communiqués par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Eure, l’enfant aurait été accidentellement ébouillanté par l’eau d’une casserole.
Selon les premiers éléments communiqués par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Eure, l’enfant aurait été accidentellement ébouillanté par l’eau d’une casserole.
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