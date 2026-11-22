Grièvement brûlé vendredi 20 novembre au domicile familial, à Brionne (Eure), le petit garçon de 15 mois a été hospitalisé à Necker-Enfants malades, à Paris, et non à l’hôpital Trousseau comme indiqué initialement.



L’enfant, médicalisé sur place par une équipe du Smur, a été transporté en urgence absolue par les sapeurs-pompiers, sous escorte des forces de l’ordre, précise sa maman à InfoNormandie.