Suspicion de rodéo sur l’île Lacroix à Rouen : un conducteur de 21 ans en garde à vue

Le conducteur s’est arrêté lorsque les forces de l'ordre ont actionné leur sirène et leurs gyrophares, indique une source policière - Illustration

Le jeune homme a été contrôlé avec 0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré. Son permis a été retenu et sa voiture mise en fourrière.

Publié le Mardi 24 Novembre 2026 à 12:35 Mis à jour : 24/11 - 12:36