Une patrouille de la police nationale a repéré une voiture qui roulait à vive allure quai de Paris, à Rouen, le lundi 23 novembre vers 23 heures. Le conducteur a alors franchi un feu rouge avenue Jacques-Chastellain avant d’accélérer dans la descente vers l’île Lacroix.
L'automobiliste s’est engagé sur un parking où stationnaient plusieurs véhicules. Les policiers ont entendu un crissement de pneus qu’ils ont associé à une manœuvre au frein à main. Des faits qualifiés de rodéo motorisé, relate une source policière. Aucune autre voiture n’était impliquée.
L'automobiliste s’est engagé sur un parking où stationnaient plusieurs véhicules. Les policiers ont entendu un crissement de pneus qu’ils ont associé à une manœuvre au frein à main. Des faits qualifiés de rodéo motorisé, relate une source policière. Aucune autre voiture n’était impliquée.
Intercepté à la sortie du parking
Le conducteur s’est arrêté lorsque les forces de l'ordre ont actionné leur sirène et leurs gyrophares. Il leur a indiqué avoir consommé de l’alcool dans un bar du centre-ville. L’éthylomètre a mesuré en effet un taux de 0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré. Un passager de 20 ans se trouvait à ses côtés.
Le conducteur a été placé en garde à vue. Son permis a fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été emmené à la fourrière.
Le conducteur a été placé en garde à vue. Son permis a fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été emmené à la fourrière.