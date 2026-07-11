Eure : 104 interventions et huit feux de végétation depuis ce samedi matin

Les équipes ont également été mobilisées sur huit feux d’espaces naturels. Au total, les flammes ont parcouru onze hectares de végétation. La situation demeurait toutefois maîtrisée en fin d’après-midi.



Jusqu’à 367 sapeurs-pompiers étaient mobilisables au plus fort de la journée afin de répondre simultanément aux incendies et aux missions quotidiennes de secours.



Le risque de départ de feu reste néanmoins élevé. Le SDIS appelle à ne pas jeter de mégot dans la nature ou depuis un véhicule et à éviter les barbecues ou les feux à proximité de la végétation. Tout départ de feu doit être immédiatement signalé en composant le 18 ou le 112.