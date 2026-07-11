Eure : 104 interventions et huit feux de végétation depuis ce samedi matin

Les soldats du feu eurois ont été particulièrement sollicités ce samedi 11 juillet. Depuis le début de la journée, le centre de traitement de l’alerte du SDIS 27 a reçu 473 appels, nécessitant l’engagement de moyens sur l’ensemble du département.
À 17h30, le bilan dressé par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27), faisait état de 104 interventions. Les secours et soins d’urgence aux personnes représentaient l’essentiel de cette activité, avec 63 prises en charge.
À 17h30, le bilan dressé par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27), faisait état de 104 interventions. Les secours et soins d’urgence aux personnes représentaient l’essentiel de cette activité, avec 63 prises en charge.
Onze hectares de végétation parcourus par les flammes
Les équipes ont également été mobilisées sur huit feux d’espaces naturels. Au total, les flammes ont parcouru onze hectares de végétation. La situation demeurait toutefois maîtrisée en fin d’après-midi.
Jusqu’à 367 sapeurs-pompiers étaient mobilisables au plus fort de la journée afin de répondre simultanément aux incendies et aux missions quotidiennes de secours.
Le risque de départ de feu reste néanmoins élevé. Le SDIS appelle à ne pas jeter de mégot dans la nature ou depuis un véhicule et à éviter les barbecues ou les feux à proximité de la végétation. Tout départ de feu doit être immédiatement signalé en composant le 18 ou le 112.
Jusqu’à 367 sapeurs-pompiers étaient mobilisables au plus fort de la journée afin de répondre simultanément aux incendies et aux missions quotidiennes de secours.
Le risque de départ de feu reste néanmoins élevé. Le SDIS appelle à ne pas jeter de mégot dans la nature ou depuis un véhicule et à éviter les barbecues ou les feux à proximité de la végétation. Tout départ de feu doit être immédiatement signalé en composant le 18 ou le 112.