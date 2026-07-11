27 hectares de culture embrasés en Seine-Maritime : pompiers et agriculteurs mobilisés

Au total, sept hectares de blé et vingt hectares d’andains de paille ont été détruits, relate le Sdis76 - Illustration
Un incendie de récolte, attisé par un vent soutenu, a détruit ce samedi après-midi 27 hectares de cultures à Saint-Ouen-le-Mauger (Seine-Maritime), mobilisant une trentaine de sapeurs-pompiers pendant plus de trois heures. L’intervention des secours et des agriculteurs a toutefois permis de préserver une partie des cultures ainsi qu’un bois voisin.
Le sinistre s’est déclaré aux alentours de 17 heures, route du Parc-Éclat. À l’arrivée des secours, les flammes avaient déjà gagné une parcelle de blé sur pied et des andains de paille. Dix engins et 33 sapeurs-pompiers ont été déployés pour contenir l’incendie, dont la progression a été favorisée par des conditions venteuses.
Le sinistre s’est déclaré aux alentours de 17 heures, route du Parc-Éclat. À l’arrivée des secours, les flammes avaient déjà gagné une parcelle de blé sur pied et des andains de paille. Dix engins et 33 sapeurs-pompiers ont été déployés pour contenir l’incendie, dont la progression a été favorisée par des conditions venteuses.
Sept hectares de blé épargnés
Des reconnaissances, notamment au moyen d'un drone, ont été menées afin de suivre l’évolution du feu et de protéger la forêt située à proximité. Les opérations d’extinction ont ensuite consisté à noyer les points chauds pour éviter toute reprise.
Parallèlement, les agriculteurs sont intervenus en déchaumant rapidement les parcelles, créant ainsi des coupe-feu efficaces. Cette action coordonnée a permis de sauver sept hectares de blé sur pied sur les quatorze hectares concernés et d’empêcher la propagation des flammes vers le bois voisin.
Au total, sept hectares de blé et vingt hectares d’andains de paille ont été détruits, indique ce soir le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). L’intervention s’est achevée après plus de trois heures d’efforts.
Parallèlement, les agriculteurs sont intervenus en déchaumant rapidement les parcelles, créant ainsi des coupe-feu efficaces. Cette action coordonnée a permis de sauver sept hectares de blé sur pied sur les quatorze hectares concernés et d’empêcher la propagation des flammes vers le bois voisin.
Au total, sept hectares de blé et vingt hectares d’andains de paille ont été détruits, indique ce soir le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). L’intervention s’est achevée après plus de trois heures d’efforts.
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