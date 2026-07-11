27 hectares de culture embrasés en Seine-Maritime : pompiers et agriculteurs mobilisés

Des reconnaissances, notamment au moyen d'un drone, ont été menées afin de suivre l’évolution du feu et de protéger la forêt située à proximité. Les opérations d’extinction ont ensuite consisté à noyer les points chauds pour éviter toute reprise.



Parallèlement, les agriculteurs sont intervenus en déchaumant rapidement les parcelles, créant ainsi des coupe-feu efficaces. Cette action coordonnée a permis de sauver sept hectares de blé sur pied sur les quatorze hectares concernés et d’empêcher la propagation des flammes vers le bois voisin.



Au total, sept hectares de blé et vingt hectares d’andains de paille ont été détruits, indique ce soir le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). L’intervention s’est achevée après plus de trois heures d’efforts.