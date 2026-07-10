Feux dans l’Eure : 580 appels et près de 42 hectares brûlés, vendredi noir pour les pompiers

Au total, 41,9 hectares de végétation ont été parcourus par les flammes depuis le début de la journée.- Photo ©Sdis27
Le Centre de traitement de l’alerte du Sdis de l’Eure avait déjà reçu, à 16h30, plus d’appels qu’au cours d’une journée moyenne entière. Depuis 7 heures, les opérateurs du CTA-Codis ont traité 580 demandes de secours, contre 480 habituellement sur vingt-quatre heures.
Dans le même temps, les sapeurs-pompiers ont effectué 111 interventions, soit une hausse de près de 70 % par rapport à une journée normale sur la même tranche horaire.
Dans le même temps, les sapeurs-pompiers ont effectué 111 interventions, soit une hausse de près de 70 % par rapport à une journée normale sur la même tranche horaire.
Onze feux d’espaces naturels
Depuis 7 heures, les opérateurs du CTA-Codis ont traité 580 demandes de secours, contre 480 habituellement sur vingt-quatre heures.- Photo © Sdis27
Parmi ces interventions figurent onze incendies d’espaces naturels. Au total, 41,9 hectares de végétation ont été parcourus par les flammes depuis le début de la journée.
Les onze feux d'espaces naturels ont touché les communes de Saint-Georges-du-Vièvre, Ferrières-Saint-Hilaire, Cuverville, Barville, Barc, Marbeuf, Mesnils-sur-Iton (à deux reprises), La Haye-Saint-Sylvestre et Guichainville.
Pour répondre à cette forte activité, 300 sapeurs-pompiers sont engagés sur le terrain, contre environ 220 en temps normal. Ces effectifs renforcés permettent également de maintenir les missions habituelles : secours à personne, accidents de la circulation, incendies d’habitations et opérations diverses.
Le Sdis indique que la situation reste « intense mais maîtrisée », grâce aux renforts anticipés et à la coordination des différents services mobilisés.
Les onze feux d'espaces naturels ont touché les communes de Saint-Georges-du-Vièvre, Ferrières-Saint-Hilaire, Cuverville, Barville, Barc, Marbeuf, Mesnils-sur-Iton (à deux reprises), La Haye-Saint-Sylvestre et Guichainville.
Pour répondre à cette forte activité, 300 sapeurs-pompiers sont engagés sur le terrain, contre environ 220 en temps normal. Ces effectifs renforcés permettent également de maintenir les missions habituelles : secours à personne, accidents de la circulation, incendies d’habitations et opérations diverses.
Le Sdis indique que la situation reste « intense mais maîtrisée », grâce aux renforts anticipés et à la coordination des différents services mobilisés.
Grâce à un drône, les soldats du feu peuvent adapter leur interv ention et procéder à des reconnaissances - Photo © Sdis27