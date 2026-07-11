Départs en vacances : jusqu’à 42 km de bouchons sur l’A13, la circulation reste très difficile

La circulation est particulièrement chargée en ce premier grand samedi de départs en vacances. Bison Futé classe la journée rouge au niveau national dans le sens des départs et verte pour les retours. Le niveau noir, synonyme de trafic extrêmement difficile, s’applique toutefois au Grand Ouest, au Nord ainsi qu’à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le pic national a été atteint à 11h55 avec 937 km de bouchons cumulés, dont 772 km en province. Le Grand Ouest et le Nord concentraient à eux seuls 294 km de ralentissements. Parmi les axes les plus encombrés figuraient l’A7 avec 127 km de difficultés, l’A10 avec 56 km, l’A9 avec 47 km et l’A13 avec 42 km.
Le pic national a été atteint à 11h55 avec 937 km de bouchons cumulés, dont 772 km en province. Le Grand Ouest et le Nord concentraient à eux seuls 294 km de ralentissements. Parmi les axes les plus encombrés figuraient l’A7 avec 127 km de difficultés, l’A10 avec 56 km, l’A9 avec 47 km et l’A13 avec 42 km.
L’A13 saturée entre les Yvelines et la Normandie
Dans le sens Paris-Cherbourg, un ralentissement de 23 km était signalé vers 10 heures entre Orgeval et Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Un accident impliquant deux voitures s’est également produit en fin de matinée sur la bretelle de sortie d’un échangeur à Mantes-la-Ville.
Les difficultés se sont ensuite déplacées vers la Normandie. À 13h30, les automobilistes rencontraient 12,1 km de ralentissements entre Rougemontiers et Fourmetot, dans l’Eure.
À 14h40, un autre bouchon s’étendait sur 10,9 km entre Incarville et Oissel, à cheval sur l’Eure et la Seine-Maritime. Les automobilistes circulant en direction de Rouen et de la côte normande doivent prévoir des temps de parcours sensiblement allongés.
La circulation devrait rester dense une grande partie de l’après-midi sur l’A13 et les principaux itinéraires menant vers la Normandie et la façade atlantique.
Les difficultés se sont ensuite déplacées vers la Normandie. À 13h30, les automobilistes rencontraient 12,1 km de ralentissements entre Rougemontiers et Fourmetot, dans l’Eure.
À 14h40, un autre bouchon s’étendait sur 10,9 km entre Incarville et Oissel, à cheval sur l’Eure et la Seine-Maritime. Les automobilistes circulant en direction de Rouen et de la côte normande doivent prévoir des temps de parcours sensiblement allongés.
La circulation devrait rester dense une grande partie de l’après-midi sur l’A13 et les principaux itinéraires menant vers la Normandie et la façade atlantique.