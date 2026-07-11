Départs en vacances : jusqu’à 42 km de bouchons sur l’A13, la circulation reste très difficile

Dans le sens Paris-Cherbourg, un ralentissement de 23 km était signalé vers 10 heures entre Orgeval et Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Un accident impliquant deux voitures s’est également produit en fin de matinée sur la bretelle de sortie d’un échangeur à Mantes-la-Ville.



Les difficultés se sont ensuite déplacées vers la Normandie. À 13h30, les automobilistes rencontraient 12,1 km de ralentissements entre Rougemontiers et Fourmetot, dans l’Eure.



À 14h40, un autre bouchon s’étendait sur 10,9 km entre Incarville et Oissel, à cheval sur l’Eure et la Seine-Maritime. Les automobilistes circulant en direction de Rouen et de la côte normande doivent prévoir des temps de parcours sensiblement allongés.



La circulation devrait rester dense une grande partie de l’après-midi sur l’A13 et les principaux itinéraires menant vers la Normandie et la façade atlantique.