Parallèlement aux opérations d’extinction, les secours procèdent à des reconnaissances dans les étages afin de s’assurer qu’aucun occupant ne se trouve en difficulté.



Le dispositif de secours mobilise vingt sapeurs-pompiers et six engins. Selon le dernier bilan communiqué par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76), un homme, légèrement incommodé par les fumées, a été transporté aux urgences du CHU Charles-Nicolle.



Vers 15 heures, le Sdis76 indiquait que les principaux foyers étaient éteints et que les opérations de reconnaissances et de dégarnissage, qui s'annoncent de longue durée, se poursuivaient. L’origine du sinistre n’a pas été précisée.

