Selon le bilan communiqué par les sapeurs-pompiers, un homme de 43 ans, en urgence absolue, a été transporté sous surveillance médicale du SMUR à l’hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.



Deux femmes âgées de 40 et 50 ans ainsi qu’un homme de 20 ans, tous trois en urgence relative, ont été transportés à l’Hôpital privé de l’Estuaire, au Havre.



Six autres personnes impliquées dans l’accident ont été laissées sur place.



L’intervention des sapeurs-pompiers est terminée. Les circonstances de la collision restent à déterminer.

