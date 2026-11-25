Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime interviennent ce mercredi 25 novembre sur la route départementale 925, à hauteur de Manéglise, où un accident de la circulation impliquant six véhicules, dont un poids lourd, s’est produit.
La circulation est actuellement bloquée dans les deux sens sur la D989 afin de permettre l’intervention des secours.
La circulation est actuellement bloquée dans les deux sens sur la D989 afin de permettre l’intervention des secours.
Quatre personnes hospitalisées
Selon le bilan communiqué par les sapeurs-pompiers, un homme de 43 ans, en urgence absolue, a été transporté sous surveillance médicale du SMUR à l’hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.
Deux femmes âgées de 40 et 50 ans ainsi qu’un homme de 20 ans, tous trois en urgence relative, ont été transportés à l’Hôpital privé de l’Estuaire, au Havre.
Six autres personnes impliquées dans l’accident ont été laissées sur place.
L’intervention des sapeurs-pompiers est terminée. Les circonstances de la collision restent à déterminer.
Deux femmes âgées de 40 et 50 ans ainsi qu’un homme de 20 ans, tous trois en urgence relative, ont été transportés à l’Hôpital privé de l’Estuaire, au Havre.
Six autres personnes impliquées dans l’accident ont été laissées sur place.
L’intervention des sapeurs-pompiers est terminée. Les circonstances de la collision restent à déterminer.