Le temps s'annonce agité en Seine-Maritime Selon la préfecture, le département sera placé en vigilance jaune pour les orages à partir de 2 heures dans la nuit à venir et jusqu'à 10 heures demain mercredi, ainsi que pour le vent de 4 heures à 10 heures.
En mer, les conditions se dégradent dès ce mardi 17 novembre. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord annonce un avis de grand frais à coup de vent, valable au moins jusqu'à mercredi matin, sur une zone allant de la frontière belge à la Hague, dans la Manche.
En mer, les conditions se dégradent dès ce mardi 17 novembre. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord annonce un avis de grand frais à coup de vent, valable au moins jusqu'à mercredi matin, sur une zone allant de la frontière belge à la Hague, dans la Manche.
Des vents pouvant atteindre force 8 en Manche
Les vents de sud à sud-ouest devraient atteindre force 7 à 8 sur l'échelle de Beaufort, avant de s'orienter au sud-ouest en fin de nuit, avec des rafales.
Ces valeurs correspondent à des vents moyens compris entre 50 et 74 km/h, auxquels peuvent s'ajouter des rafales plus fortes.
Les autorités recommandent aux plaisanciers de renoncer aux sorties en mer, de renforcer les amarres dans les ports et de sécuriser les équipements à quai.
À terre, la prudence est également recommandée sur les routes, en forêt et sur le littoral. En cas d'orage, il convient de se mettre à l'abri, de s'éloigner des arbres et de ne jamais emprunter une chaussée inondée.
À SAVOIR. En cas d'urgence en mer, les secours peuvent être contactés au 196 ou sur le canal 16 de la VHF.
Ces valeurs correspondent à des vents moyens compris entre 50 et 74 km/h, auxquels peuvent s'ajouter des rafales plus fortes.
Les autorités recommandent aux plaisanciers de renoncer aux sorties en mer, de renforcer les amarres dans les ports et de sécuriser les équipements à quai.
À terre, la prudence est également recommandée sur les routes, en forêt et sur le littoral. En cas d'orage, il convient de se mettre à l'abri, de s'éloigner des arbres et de ne jamais emprunter une chaussée inondée.
À SAVOIR. En cas d'urgence en mer, les secours peuvent être contactés au 196 ou sur le canal 16 de la VHF.