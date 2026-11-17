Les vents de sud à sud-ouest devraient atteindre force 7 à 8 sur l'échelle de Beaufort, avant de s'orienter au sud-ouest en fin de nuit, avec des rafales.



Ces valeurs correspondent à des vents moyens compris entre 50 et 74 km/h, auxquels peuvent s'ajouter des rafales plus fortes.



Les autorités recommandent aux plaisanciers de renoncer aux sorties en mer, de renforcer les amarres dans les ports et de sécuriser les équipements à quai.



À terre, la prudence est également recommandée sur les routes, en forêt et sur le littoral. En cas d'orage, il convient de se mettre à l'abri, de s'éloigner des arbres et de ne jamais emprunter une chaussée inondée.



À SAVOIR. En cas d'urgence en mer, les secours peuvent être contactés au 196 ou sur le canal 16 de la VHF.