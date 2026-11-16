Samedi, des cars de substitution seront mis en place entre Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et Vernon. Les gares de Rosny-sur-Seine et Bonnières-sur-Seine ne seront toutefois pas desservies par ces cars.



Les voyageurs de la ligne Paris–Caen–Cherbourg seront également concernés. Jusqu'à 16 heures samedi et dimanche, les trains emprunteront un itinéraire alternatif entre Mantes et Paris, avec environ 25 minutes supplémentaires à prévoir. Des cars de remplacement circuleront samedi entre Les Mureaux, Mantes et Vernon.



Enfin, sur l'axe Paris–Argentan–Granville, les horaires seront modifiés durant les deux journées, jusqu'à 22 heures dimanche. À partir de cette heure, la circulation sera totalement interrompue entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers. Des cars de substitution, accessibles sur réservation obligatoire, relieront Versailles-Chantiers à Paris-Vaugirard.



Selon SNCF Nomad Train, la circulation doit reprendre normalement lundi 23 novembre sur cette dernière ligne.