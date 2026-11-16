Les travaux ferroviaires vont compliquer les déplacements entre la Normandie et la capitale samedi 21 et dimanche 22 novembre. SNCF Nomad Train annonce des modifications importantes sur trois axes, notamment entre Rouen et Paris, où certains trains devront emprunter un itinéraire de substitution.
Sur la ligne Paris–Rouen, les circulations seront interrompues entre Vernon et Paris samedi et dimanche jusqu'à 16 heures. Les trains emprunteront un itinéraire alternatif via Serqueux et Gisors, entraînant un allongement du trajet d'environ 35 minutes. Les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Bonnières-sur-Seine ne seront pas desservies par ces trains.
Sur la ligne Paris–Rouen, les circulations seront interrompues entre Vernon et Paris samedi et dimanche jusqu'à 16 heures. Les trains emprunteront un itinéraire alternatif via Serqueux et Gisors, entraînant un allongement du trajet d'environ 35 minutes. Les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Bonnières-sur-Seine ne seront pas desservies par ces trains.
Cars de remplacement et trajets rallongés
Samedi, des cars de substitution seront mis en place entre Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et Vernon. Les gares de Rosny-sur-Seine et Bonnières-sur-Seine ne seront toutefois pas desservies par ces cars.
Les voyageurs de la ligne Paris–Caen–Cherbourg seront également concernés. Jusqu'à 16 heures samedi et dimanche, les trains emprunteront un itinéraire alternatif entre Mantes et Paris, avec environ 25 minutes supplémentaires à prévoir. Des cars de remplacement circuleront samedi entre Les Mureaux, Mantes et Vernon.
Enfin, sur l'axe Paris–Argentan–Granville, les horaires seront modifiés durant les deux journées, jusqu'à 22 heures dimanche. À partir de cette heure, la circulation sera totalement interrompue entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers. Des cars de substitution, accessibles sur réservation obligatoire, relieront Versailles-Chantiers à Paris-Vaugirard.
Selon SNCF Nomad Train, la circulation doit reprendre normalement lundi 23 novembre sur cette dernière ligne.
Les voyageurs de la ligne Paris–Caen–Cherbourg seront également concernés. Jusqu'à 16 heures samedi et dimanche, les trains emprunteront un itinéraire alternatif entre Mantes et Paris, avec environ 25 minutes supplémentaires à prévoir. Des cars de remplacement circuleront samedi entre Les Mureaux, Mantes et Vernon.
Enfin, sur l'axe Paris–Argentan–Granville, les horaires seront modifiés durant les deux journées, jusqu'à 22 heures dimanche. À partir de cette heure, la circulation sera totalement interrompue entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers. Des cars de substitution, accessibles sur réservation obligatoire, relieront Versailles-Chantiers à Paris-Vaugirard.
Selon SNCF Nomad Train, la circulation doit reprendre normalement lundi 23 novembre sur cette dernière ligne.
À SAVOIR. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires de leurs trains avant leur départ sur le site TER Nomad Normandie. Les modifications de desserte et les possibilités de remplacement peuvent varier selon les trains et les journées.