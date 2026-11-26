Val-de-la-Haye : la RD51 rouverte après le feu dans un silo à blé de Sénalia

La route départementale 51, fermée depuis plusieurs heures, a été rouverte à la circulation dans la soirée

La circulation a été rétablie jeudi soir entre Canteleu et Grand-Couronne. Le silo reste toutefois sous surveillance.

Publié le Jeudi 26 Novembre 2026 à 22:37 Mis à jour : 27/11 - 02:08