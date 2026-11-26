Fermée depuis jeudi matin en raison d’un départ de feu dans un système d’aspiration des poussières d’un silo à blé de l’entreprise Sénalia, à Val-de-la-Haye (Seine-Maritime), la route départementale 51 est de nouveau accessible aux automobilistes.
La préfecture de la Seine-Maritime a annoncé sa réouverture jeudi 26 novembre, à 21h43, sur le réseau social X.
La préfecture de la Seine-Maritime a annoncé sa réouverture jeudi 26 novembre, à 21h43, sur le réseau social X.
Le périmètre de sécurité resserré
Mobilisés tout au long de la journée, les sapeurs-pompiers ont procédé à des reconnaissances, à des mesures et au traitement des points chauds détectés dans l’installation.
Si la surveillance du site se poursuit, le périmètre de sécurité a pu être réduit aux abords immédiats du silo concerné, permettant ainsi le rétablissement de la circulation sur cet axe routier qui longe la Seine.
Si la surveillance du site se poursuit, le périmètre de sécurité a pu être réduit aux abords immédiats du silo concerné, permettant ainsi le rétablissement de la circulation sur cet axe routier qui longe la Seine.
Dans la même rubrique