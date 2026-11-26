Seine-Maritime : un homme meurt percuté par un train à un passage à niveau à Notre-Dame-de-Bondeville

L’accident mortel est survenu à ce passage à niveau, route d’Houppeville à Notre-Dame-de-Bondeville - illustration Google Maps .

Un piéton a été mortellement heurté par un train de voyageurs ce jeudi soir, à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime). Le trafic ferroviaire a été interrompu durant plus de trois heures sur l’axe Rouen – Le Havre.

Publié le Jeudi 26 Novembre 2026 à 23:20 Mis à jour : 27/11 - 01:30