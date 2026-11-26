Le drame s’est produit au passage à niveau n°146, route d’Houppeville, à Notre-Dame-de-Bondeville. Les sapeurs-pompiers, appelés à intervenir à 18 h 59, n’ont pu que constater le décès de l’homme percuté par le train. L’âge de la victime n’a pas été précisé.
Quinze sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés pour cette intervention, en présence des agents de la SNCF et des policiers nationaux et municipaux. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.
Quinze sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés pour cette intervention, en présence des agents de la SNCF et des policiers nationaux et municipaux. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.
Pas de blessé parmi les 111 passagers
Le conducteur du train, choqué, a été pris en charge par la SNCF. Aucun des 111 voyageurs présents à bord n’a été blessé, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76).
Après concertation entre les secours et la SNCF, le train a pu poursuivre son trajet afin d’acheminer les passagers jusqu’au Havre.
La circulation ferroviaire interrompue immédiatement après le drame a été rétablie vers 22 h 15, ce jeudi soir.
Une personne étrangère à l’accident a été transportée à l’unité d’accueil et d’orientation du centre hospitalier du Rouvray, indiquent les secours.
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances dramatiques de cet accident.
Après concertation entre les secours et la SNCF, le train a pu poursuivre son trajet afin d’acheminer les passagers jusqu’au Havre.
La circulation ferroviaire interrompue immédiatement après le drame a été rétablie vers 22 h 15, ce jeudi soir.
Une personne étrangère à l’accident a été transportée à l’unité d’accueil et d’orientation du centre hospitalier du Rouvray, indiquent les secours.
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances dramatiques de cet accident.
Le drame s’est produit au passage à niveau. route d’Houppeville à Notre-Dame-de-Bondeville. – © Google MapsAgrandir la carte