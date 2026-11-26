La SNCF annonce sur ses réseaux sociaux, à 19h03, l’interruption du trafic ferroviaire dans les deux sens entre les gares de Maromme et de Malaunay-Le Houlme, le temps de permettre l’intervention des équipes spécialisées.
Cinq trains supprimés
Les perturbations s’accentuent avec la suppression de cinq trains : les 851725, 851727, 851728, 851729 et 850414.
Le retour à une circulation normale est estimé à 22 heures, sous réserve de l’évolution de la situation.
A cette heure, les circonstances de l’accident et l’état de la victime n’ont pas été précisés par la SNCF .
🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 21h08 ⚠️ Accident de personne entre Maromme et Malaunay-Le Houlme sur la ligne Rouen - Le Havre. ➡️ La circulation des trains est toujours interrompue entre Maromme et Malaunay-Le Houlme dans les deux sens. Plusieurs trains vont pouvoir poursuivre leur trajet en empruntant un itinéraire alternatif. Les pompes funèbres et les forces de l'ordre sont sur place. ❌ 851725, 851727, 851728, 851729, 851730, 850414, 850371 supprimés ❗ 850627, 850629, 850631 terminus Rouen. 🚆 3125, 3130, 3132 vont emprunter un itinéraire alternatif pour contourner l'incident. ⌚ L'heure de reprise normale de la circulation est toujours estimée à 22h00. 🟣 Les conditions d'échange et de remboursement ont été assouplies, vous pouvez remplir un formulaire de réclamation en suivant ce lien : https://t.co/66X4vI3MOg 🤳 Je reste à votre disposition.— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 26, 2026