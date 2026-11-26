Accident de personne en Seine-Maritime : le trafic SNCF interrompu entre Rouen et Le Havre

La circulation des trains est interrompue dans les deux sens entre Maromme et Malaunay-Le Houlme, ce jeudi soir. La reprise du trafic est estimée à 22 heures.

Publié le Jeudi 26 Novembre 2026 à 19:23 - Mis à jour le Jeudi 26 Novembre 2026 - 21:25