Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont mobilisés depuis ce jeudi matin à Val-de-la-Haye, où un départ de feu a été signalé dans un système d’aspiration des poussières situé au sommet d’un silo à blé de l’entreprise Sénalia, une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Vers 8h30, l’exploitant a sollicité l’intervention des secours après la détection de points chauds dans l’installation. Aucun dégagement de fumée n’a été observé à l’extérieur du silo, précise la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué publié à 12h30.
Vers 8h30, l’exploitant a sollicité l’intervention des secours après la détection de points chauds dans l’installation. Aucun dégagement de fumée n’a été observé à l’extérieur du silo, précise la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué publié à 12h30.
Une surveillance durant une grande partie de la journée
Des reconnaissances ont été effectuées par les sapeurs-pompiers en présence de représentants de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal). Une opération d’inertage des points chauds a été engagée afin de prévenir tout risque de propagation du sinistre.
Au total, 76 sapeurs-pompiers et 28 engins ont été mobilisés. Une surveillance régulière de l’installation devrait se poursuivre durant une grande partie de la journée.
Au total, 76 sapeurs-pompiers et 28 engins ont été mobilisés. Une surveillance régulière de l’installation devrait se poursuivre durant une grande partie de la journée.
La départementale 51 fermée à la circulation
Pour faciliter l’intervention des secours, la route départementale 51 a été fermée à la circulation. Le trafic de marchandises sur la voie ferrée d’Haropa Port, située à proximité, a également été temporairement interrompu.
Un périmètre de sécurité de 75 mètres autour du lieu du sinistre a été instauré jusqu’à nouvel ordre.
Aucun impact n’est à signaler pour les riverains, dont les habitations les plus proches se trouvent à environ 300 mètres du site industriel. Ces derniers ont été informés de la situation par la mairie.
La préfecture indique qu'elle fera un nouveau point de la situation dans l’après-midi.
Un périmètre de sécurité de 75 mètres autour du lieu du sinistre a été instauré jusqu’à nouvel ordre.
Aucun impact n’est à signaler pour les riverains, dont les habitations les plus proches se trouvent à environ 300 mètres du site industriel. Ces derniers ont été informés de la situation par la mairie.
La préfecture indique qu'elle fera un nouveau point de la situation dans l’après-midi.
Pour faciliter l’intervention des secours, la route départementale 51 a été fermée à la circulation. – © Google MapsAgrandir la carte
Dans la même rubrique