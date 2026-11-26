Val-de-la-Haye : 76 pompiers mobilisés pour un départ de feu dans un silo à blé de Sénalia

Un périmètre de sécurité de 75 mètres autour du lieu du sinistre a été instauré et la D51 a été fermée à la circulation - Illustration © Google Maps

Un important dispositif de secours a été déployé ce jeudi 26 novembre sur le site de l’entreprise Sénalia, en Seine-Maritime. Un périmètre de sécurité a été instauré et la circulation routière et ferroviaire interrompue aux abords du site.

Publié le Jeudi 26 Novembre 2026 à 12:46 Mis à jour : 26/11 - 15:47