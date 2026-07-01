Vacances d’été : un premier week-end très chargé sur les routes, l’A13 sous surveillance

Le premier week-end des vacances scolaires d’été s’annonce chargé sur les routes françaises. Dès vendredi 3 juillet, plusieurs millions d’automobilistes prendront la direction des lieux de villégiature, entraînant d’importantes difficultés de circulation sur les principaux axes du pays.
La Normandie sera directement concernée avec des ralentissements attendus sur l’autoroute A13, principal itinéraire reliant Paris au littoral normand. Les perturbations devraient apparaître dès le milieu de l’après-midi vendredi et se prolonger jusqu’en soirée. Le même scénario est attendu dimanche lors des retours vers l’Île-de-France.
La Normandie sera directement concernée avec des ralentissements attendus sur l’autoroute A13, principal itinéraire reliant Paris au littoral normand. Les perturbations devraient apparaître dès le milieu de l’après-midi vendredi et se prolonger jusqu’en soirée. Le même scénario est attendu dimanche lors des retours vers l’Île-de-France.
Vendredi et samedi, les journées les plus difficiles
Vendredi 3 juillet est classé orange au niveau national dans le sens des départs, avec un niveau rouge en Île-de-France, en Bourgogne et dans l’Est. Les difficultés concerneront notamment les axes vers la côte atlantique, la vallée du Rhône, les Alpes et le littoral méditerranéen.
En région parisienne, les autoroutes A10 et A6 connaîtront un trafic très dense dès la fin de matinée, tandis que l’A13 enregistrera une forte hausse de la circulation à partir du milieu de l’après-midi.
Samedi 4 juillet, classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France, dans le Nord et le Grand-Ouest, les conditions resteront compliquées dès le début de matinée, en particulier vers la façade atlantique et le Sud-Est.
Dimanche 5 juillet, la situation sera plus calme dans le sens des départs, avec un classement vert au niveau national, hormis une vigilance orange en Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, les premiers retours provoqueront de nouvelles difficultés sur l’A13, ainsi que sur les autoroutes A10 et A6 en direction de Paris, du milieu de l’après-midi jusqu’en soirée.
En région parisienne, les autoroutes A10 et A6 connaîtront un trafic très dense dès la fin de matinée, tandis que l’A13 enregistrera une forte hausse de la circulation à partir du milieu de l’après-midi.
Samedi 4 juillet, classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France, dans le Nord et le Grand-Ouest, les conditions resteront compliquées dès le début de matinée, en particulier vers la façade atlantique et le Sud-Est.
Dimanche 5 juillet, la situation sera plus calme dans le sens des départs, avec un classement vert au niveau national, hormis une vigilance orange en Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, les premiers retours provoqueront de nouvelles difficultés sur l’A13, ainsi que sur les autoroutes A10 et A6 en direction de Paris, du milieu de l’après-midi jusqu’en soirée.
Les prévisions de circulation
Dans le sens des départs
Dans le sens des retours
- Vendredi 3 juillet : orange au niveau national, rouge en Île-de-France, en Bourgogne et dans l’Est.
- Samedi 4 juillet : orange au niveau national, rouge en Île-de-France, dans le Nord et le Grand-Ouest.
- Dimanche 5 juillet : vert au niveau national, orange en Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le sens des retours
- Vendredi 3 juillet : vert au niveau national, orange dans le Nord et le Grand-Ouest.
- Samedi 4 juillet : vert au niveau national.
- Dimanche 5 juillet : vert au niveau national, orange en Île-de-France.
A SAVOIR - Conseils aux automobilistes
Les conducteurs sont invités à anticiper leur départ, éviter les heures les plus chargées, vérifier l’état de leur véhicule avant de prendre la route et prévoir de l’eau en quantité suffisante, notamment en cas de ralentissements prolongés sous de fortes chaleurs.
Les conducteurs sont invités à anticiper leur départ, éviter les heures les plus chargées, vérifier l’état de leur véhicule avant de prendre la route et prévoir de l’eau en quantité suffisante, notamment en cas de ralentissements prolongés sous de fortes chaleurs.
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