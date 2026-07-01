Vacances d’été : un premier week-end très chargé sur les routes, l’A13 sous surveillance

Vendredi 3 juillet est classé orange au niveau national dans le sens des départs, avec un niveau rouge en Île-de-France, en Bourgogne et dans l’Est. Les difficultés concerneront notamment les axes vers la côte atlantique, la vallée du Rhône, les Alpes et le littoral méditerranéen.



En région parisienne, les autoroutes A10 et A6 connaîtront un trafic très dense dès la fin de matinée, tandis que l’A13 enregistrera une forte hausse de la circulation à partir du milieu de l’après-midi.



Samedi 4 juillet, classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France, dans le Nord et le Grand-Ouest, les conditions resteront compliquées dès le début de matinée, en particulier vers la façade atlantique et le Sud-Est.



Dimanche 5 juillet, la situation sera plus calme dans le sens des départs, avec un classement vert au niveau national, hormis une vigilance orange en Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, les premiers retours provoqueront de nouvelles difficultés sur l’A13, ainsi que sur les autoroutes A10 et A6 en direction de Paris, du milieu de l’après-midi jusqu’en soirée.