Vingt pompiers de l’Eure partent renforcer les équipes mobilisées contre les feux de forêt dans l’Aude

Les 20 sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS 27) ont quitté le département dans la soirée afin de rejoindre la colonne de renfort Normandie déployée dans le sud de la France. Leur mission doit durer 72 heures.
Cette colonne est constituée de personnels des SDIS de l’Eure, d’Eure-et-Loir (28) et de la Seine-Maritime (76). Les équipes viendront épauler les sapeurs-pompiers de l’Aude, confrontés à des feux de forêt nécessitant d’importants moyens de lutte.
Cette colonne est constituée de personnels des SDIS de l’Eure, d’Eure-et-Loir (28) et de la Seine-Maritime (76). Les équipes viendront épauler les sapeurs-pompiers de l’Aude, confrontés à des feux de forêt nécessitant d’importants moyens de lutte.
Dernières consignes avant le départ
Avant leur départ, les personnels ont reçu les dernières consignes de M. Le Nocher, directeur de cabinet du préfet de l’Eure, et du colonel Hullo, qui ont salué leur engagement avant leur départ vers le département de l’Aude.
Ces renforts s’inscrivent dans le dispositif national de solidarité entre services départementaux d’incendie et de secours, permettant de renforcer rapidement les moyens dans les secteurs les plus touchés par les incendies estivaux.
Ces renforts s’inscrivent dans le dispositif national de solidarité entre services départementaux d’incendie et de secours, permettant de renforcer rapidement les moyens dans les secteurs les plus touchés par les incendies estivaux.