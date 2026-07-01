Vingt pompiers de l’Eure partent renforcer les équipes mobilisées contre les feux de forêt dans l’Aude

Les 20 sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS 27) ont quitté le département dans la soirée afin de rejoindre la colonne de renfort Normandie déployée dans le sud de la France. Leur mission doit durer 72 heures.



Cette colonne est constituée de personnels des SDIS de l’Eure, d’Eure-et-Loir (28) et de la Seine-Maritime (76). Les équipes viendront épauler les sapeurs-pompiers de l’Aude, confrontés à des feux de forêt nécessitant d’importants moyens de lutte.