Un septuagénaire perd la vie après une sortie de route près de Montville, en Seine-Maritime


Le conducteur, seul à bord de son véhicule, a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire après une sortie de route survenue ce mercredi matin.



Mercredi 1 Juillet 2026 - 12:17


Les secours mobilisés ne sont pas parvenus à réanimer le septuagénaire qui a été déclaré décédé sur place - Illustration © Adobe Stock
Les secours mobilisés ne sont pas parvenus à réanimer le septuagénaire qui a été déclaré décédé sur place - Illustration © Adobe Stock
Un homme de 77 ans a trouvé la mort ce mercredi matin dans un accident de la circulation sur la route de Bois-le-Vicomte, à hauteur de Montville (Seine-Maritime).

Peu avant 9 h 45, pour une raison qui reste à déterminer, son véhicule a fait une sortie de route et a terminé sa course dans un fossé. Le conducteur, seul impliqué dans l'accident, était sorti de son véhicule lorsque les secours sont arrivés. Retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, il a immédiatement fait l'objet d'une tentative de réanimation.

Malgré les secours, la victime est décédée

Malgré les soins prodigués et l'action des secours, les sapeurs-pompiers et l'équipe du SMUR, le médecin urgentiste a constaté le décès de la victime sur les lieux de l'accident.

Les circonstances exactes de cet accident restent à établir. Une enquête ouverte par la gendarmerie devra notamment déterminer si un malaise est à l'origine du drame.



Tags : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, Montville, pompiers, Seine-Maritime


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos