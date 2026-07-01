Un septuagénaire perd la vie après une sortie de route près de Montville, en Seine-Maritime

Les secours mobilisés ne sont pas parvenus à réanimer le septuagénaire qui a été déclaré décédé sur place - Illustration © Adobe Stock
Un homme de 77 ans a trouvé la mort ce mercredi matin dans un accident de la circulation sur la route de Bois-le-Vicomte, à hauteur de Montville (Seine-Maritime).
Peu avant 9 h 45, pour une raison qui reste à déterminer, son véhicule a fait une sortie de route et a terminé sa course dans un fossé. Le conducteur, seul impliqué dans l'accident, était sorti de son véhicule lorsque les secours sont arrivés. Retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, il a immédiatement fait l'objet d'une tentative de réanimation.
Peu avant 9 h 45, pour une raison qui reste à déterminer, son véhicule a fait une sortie de route et a terminé sa course dans un fossé. Le conducteur, seul impliqué dans l'accident, était sorti de son véhicule lorsque les secours sont arrivés. Retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, il a immédiatement fait l'objet d'une tentative de réanimation.
Malgré les secours, la victime est décédée
Malgré les soins prodigués et l'action des secours, les sapeurs-pompiers et l'équipe du SMUR, le médecin urgentiste a constaté le décès de la victime sur les lieux de l'accident.
Les circonstances exactes de cet accident restent à établir. Une enquête ouverte par la gendarmerie devra notamment déterminer si un malaise est à l'origine du drame.
Les circonstances exactes de cet accident restent à établir. Une enquête ouverte par la gendarmerie devra notamment déterminer si un malaise est à l'origine du drame.